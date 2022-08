Super Bock Group abre dezenas de vagas de norte a sul de Portugal

Exterior da fábrica da cervejeira Super Bock © Amin Chaar / Global Imagens

O Super Bock Group anunciou esta terça-feira que está a contratar em diversos pontos do país, estendendo-se as oportunidades ao Minho, Trás-os-Montes, Grande Porto, Beira Litoral e Interior, Estremadura, Grande Lisboa e Algarve. O processo de recrutamento está a cargo da especialista em Recursos Humanos, Multipessoal.

Em comunicado, a maior empresa de bebidas do país destaca as "dezenas de vagas" disponíveis para técnicos de assistência técnica, cuja função principal será prestar assistência aos pontos de venda dos diferentes espaços parceiros integrados no canal On Trade do Super Bock Group.

Procuram-se profissionais "com boa capacidade de relacionamento interpessoal e de comunicação, sentido de responsabilidade e cooperação, capacidade de gestão de stress, flexibilidade de horário, disponibilidade para realizar deslocações e apresentação cuidada", lê-se na mesma nota.

Ao serem selecionados, "os candidatos terão acesso a formação inicial e a viatura de serviço", bem como a um "salário competitivo e a um pacote de benefícios atrativo", assegura a empresa. As candidaturas poderão ser feitas através da página oficial do Super Bock Group.