Super Bock Group e Fórum Turismo buscam ideias para promover o Turismo de Natureza

Com a pandemia, muitos hábitos foram alterados. Durante o verão, por exemplo, foi clara a procura pelo turismo rural e de natureza, o que permite alguns dias de férias e manter o distanciamento social. A questão da sustentabilidade é cada vez mais uma prioridade para os consumidores. O destino Portugal conta com várias realidades: sol e praia, natureza e turismo nos grandes centros urbanos.

O Fórum Turismo e o Super Bock Group lançam o Tomorrow Tourism Leaders - Super Edition, que tem como missão encontrar ideias para promover o turismo de natureza. As necessidades já foram determinadas, de acordo com o comunicado: apoiar as comunidades locais, respeitar a cultura e a preservação do património natural e edificado e mitigar os impactos negativos no meio ambiente.

António Marto, presidente do Fórum de Turismo, explica que este programa tem como "principal objetivo tornar Portugal um destino turístico (mais) sustentável, apostando hoje no produto turístico "do futuro", o Turismo de Natureza." E "pretendemos que esta call à nossa sociedade nos traga soluções regionais mais além, com o intuito final de tirar a ideia vencedora do papel e colocá-la em prática".

Ao Dinheiro Vivo, Rui Lopes Ferreira, CEO do Super Bock Group, diz que no grupo "entendemos que a interiorização do conceito de desenvolvimento sustentável é essencial para se conseguir tornar o mundo mais equilibrado do ponto de vista social, ambiental e económico". E explica que esta parceria surge "precisamente por entendermos a sustentabilidade como parte indissociável da nossa estratégia e do nosso compromisso para com as comunidades locais. Partilhamos da ideia de ser necessário repensar o Turismo, nomeadamente o turismo de Natureza, através da valorização da cultura e do património local, em detrimento da massificação, e com a criação de novos modelos e soluções mais "verdes", inclusivos e inteligentes, que possam induzir o desenvolvimento regional, mas também nacional e, assim, beneficiar a sociedade como um todo".

O gestor considera ainda que a pandemia de covid-19, que assola o mundo, "vai impulsionar uma nova forma de estar e de agir em comunidade, com a adoção de comportamentos mais 'verdes'. Percebemos que os consumidores são mais participativos e estão mais conscientes e interessados em contribuir para uma verdadeira mudança, incentivando as empresas e as marcas a apostarem em soluções mais sustentáveis e "amigas" do ambiente, aplicadas a diferentes setores e atividades. O turismo não é exceção."

O Fórum de Turismo nota ainda, por sua vez, que "todas as ideias são bem-vindas e úteis às regiões de Portugal. Não existem respostas erradas nem totalmente acertadas, uma vez que o que pode parecer correto para uma determinada região, poderá não ser aplicável nas restantes. Portugal, apesar de pequeno em dimensão territorial, é um país bastante diversificado e com bastantes especificidades entre si. Assim, todas as ideias que cumpram os requisitos (sustentabilidade, relevância e criatividade/inovação) são válidas".