Super Bock Group e Refriango fecham parceria em Angola

Campanha Super Bock em Angola © DR

Dinheiro Vivo 01 Outubro, 2021 • 19:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Super Bock Group vai retomar a atividade comercial no mercado angolano através de uma parceria com a Refriango. A parceria foi apresentada esta sexta-feira em Angola, que volta a contar com as marcas Super Bock e Cristal.

Rui Lopes Ferreira, CEO do Super Bock Group, diz que "retomar a operação em Angola, através da Refriango, é algo que nos deixa particularmente satisfeitos, pois partilhamos da mesma ambição e visão estratégica. A unidade industrial de que dispõem, pela capacidade instalada, vai permitir preencher as atuais necessidades do mercado e pelos efeitos esperados no negócio, significa que voltaremos também a contribuir para a economia do país."

Diogo Caldas, CEO da Refriango refere que a sua marca "tem como eixo estratégico o desenvolvimento e diversificação do seu portefólio de cervejas. É nossa missão dar a oportunidade aos angolanos de escolherem produtos de qualidade a preços acessíveis. Com esta parceria, garantimos o acesso a marcas internacionais que vão ao encontro do gosto dos consumidores permitindo a escolha diversificada", além de que se "celebra mais uma ponte para Angola, mais um caminho para o crescimento da economia angolana e desenvolvimento do país".

A parceria terá um investimento valorizado em mais de 5 milhões de dólares no primeiro ano de atividade, e visa ainda um aumento de postos de trabalho diretos e indiretos.

Para marcar este regresso do grupo a Angola estão previstas várias acções de comunicação, com aposta na defesa da Amizade, um conceito trabalhado globalmente pela marca há vários anos. A Cristal terá a sua comunicação sob o mote "Adivinha quem voltou?".