Super Bock Group foi alvo de ataque informático

Exterior da fábrica da cervejeira Super Bock © Amin Chaar / Global Imagens

O Super Bock Group anunciou, nesta segunda-feira, que foi alvo de um ciberataque que "está a causar perturbações nos seus serviços informáticos, com constrangimentos na operação regular, nomeadamente no nível de serviço".

Em comunicado, o grupo liderado por Rui Lopes Ferreira, dá conta que a situação provoca "grandes restrições" na sua operação de abastecimento ao mercado de alguns dos seus produtos, nos diferentes canais de comercialização.

"A empresa acionou, de imediato, os protocolos de segurança necessários e informou as autoridades competentes, tendo igualmente colocado em prática um plano de contingência com vista a repor as condições normais de abastecimento do mercado", pode ainda ler-se no documento, no qual o Super Bock Group "lamenta os possíveis transtornos causados a todos os seus clientes e fornecedores".