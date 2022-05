Super Bock Group procura talentos para programa de estágios

Exterior da fábrica da cervejeira Super Bock © Amin Chaar / Global Imagens

A Super Bock Group, empresa de bebidas, iniciou esta terça-feira a abertura das candidaturas para o programa de trainees "A Super Bock patrocina o teu talento". O objetivo será recrutar recém-diplomados de várias áreas para um estágio remunerado, com a duração de nove meses.

As candidaturas, que podem ser submetidas aqui, decorrem até ao dia 29 de maio e, para quem for selecionado, o estágio terá início em setembro de 2022, revela a empresa em comunicado.

Através do programa, a empresa quer desenvolver o talento pessoal de cada jovem dando a oportunidade de participarem em vários projetos em equipas distintas, para que desenvolvam o seu "espírito empreendedor" e adquiram novas experiências no mundo do trabalho, segundo a mesma nota.

Durante este estágio, será possível aos trainees terem contacto com um ambiente empresarial internacional, guiados por vários mentores que os ajudarão a enriquecer o seu perfil profissional e pessoal.

O Super Bock Group conta com marcas como a Super Bock, Carlsberg, Pedras, Vitalis e a Somersby. "Preservar a sua história, desde sempre ligada ao setor cervejeiro, e continuar a crescer no mercado das cervejas, águas e sidras fazem parte do foco e ambição da empresa", explica o Super Bock Group.