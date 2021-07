Super Bock Group vai investir 30 milhões em Pedras Salgadas

O Super Bock Group vai investir 30 milhões de euros, até 2026, na modernização do centro de produção de Pedras Salgadas e na expansão da unidade turística Pedras Salgadas Spa & Nature Park. O anúncio foi feito esta quarta-feira, pelo CEO da empresa, Rui Lopes Ferreira, durante as comemorações dos 150 anos da água das Pedras, evento que contou com a presença do ministro da Economia, Pedro Siza Vieira,

E é precisamente a unidade industrial em que a conceituada marca de águas é engarrafada que absorverá a maior fatia do investimento: são 27,5 milhões de euros que serão aplicados, por fases, até 2026 para a dotar de melhores condições de produtividade e eficiência, designadamente ao nível energético e de poupança nos consumos de água. "Mais moderna, com uma nova linha de enchimento e uma zona logística ampliada, esta unidade fabril ficará preparada, do ponto de vista de capacidade instalada e de flexibilidade, para responder às necessidades futuras na operação de Pedras e, em particular, de Pedras Sabores, categoria que está com um crescimento muito significativo no mercado nacional", explica a empresa.

Além de aumentar a capacidade instalada do centro de produção de Pedras Salgadas em cerca de 40%, passando dos atuais 50 para os 70 milhões de litros, o investimento vai permitir criar 30 novos postos de trabalho diretos, que acrescem aos atuais 80 existentes na fábrica. O objetivo é reforçar as vendas de Pedras, uma água 100% natural e de composição única - explica o Super Bock Group que só 0,5% das águas de todo o mundo apresentam "as mesmas credenciais de raridade e qualidade" -, no mercado interno e na exportação, sendo que a centenária água chega já a 20 países, desde a Europa à Ásia, passando por África e pela América Latina.

Além disso, o grupo vai investir mais 2,5 milhões de euros, até 2023, na expansão e requalificação do Pedras Salgadas Spa & Nature Park, com a recuperação de diversos imóveis no interior do parque e da criação de novos alojamentos. A unidade turística, de quatro estrelas, situa-se em pleno parque de Pedras Salgadas, a 580 metros de altitude, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, entre Vila Real e Chaves, e conta com 14 eco houses e duas tree houses, cuja arquitetura é da responsabilidade de Luís Rebelo Andrade. Conta ainda com outras valências, como o spa termal, renovado pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira.

O novo investimento contempla, ainda, a reflorestação de terrenos contíguos ao parque, expandindo-o dos atuais 20 hectares para 26,3 hectares. O projeto que será realizado com o apoio da ANP/WWF prevê a plantação de 1.800 árvores. "A empresa vai proceder ao restauro ecológico desses terrenos, tendo por base uma lógica agroflorestal para recuperação dos solos, o aumento da capacidade de retenção de água, e com potencial para sequestrar anualmente entre 25 e 69 toneladas de CO2 ao ano", anuncia o Super Bock Group, que dá ainda conta da criação de uma charca para benefício da biodiversidade local, em especial os insetos e os répteis.

Inaugurado em 2012, o Pedras Salgadas Spa & Nature Park representou um investimento de 20 milhões de euros, que incluiu a requalificação do parque, a renovação do antigo balneário termal e do edifício do casino, tendo sido classificado pelo Estado como Projeto de Interesse Nacional.

Os novos investimentos agora anunciados acrescem aos mais de 100 milhões já investidos pela empresa na região de Trás-os-Montes desde que, em 2002, adquiriu a Vidago, Melgaço e Pedras Salgadas. Só na requalificação do parque de Vidago, e na requalificação do Vidago Palace Hotel, o Super Bock Group investiu cerca de 60 milhões de euros. A empresa é responsável, na região, por 211 postos de trabalho direto (a que se juntarão mais 30, quando concluído o novo investimento na unidade industrial de Pedras).

Em comunicado, o grupo sublinha que é "um dos maiores investidores privados na região de Trás-os-Montes", sendo que a obra feita em Pedras Salgadas e em Vidago, "valoriza um património inigualável em Portugal", nomeadamente através da requalificação dos dois parques lúdico-termais e na renovação termal." A continuidade deste projeto nas vertentes fabril e turística, em que a sustentabilidade e a eficiência são prioridades, integra-se na política de responsabilidade social da empresa. Permite ao Super Bock Group, enquanto desenvolve a sua atividade, contribuir para o desenvolvimento económico, social e turístico da região, e valorizar a imagem da região e de Portugal", salienta.