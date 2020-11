Super Bock: Limitação do acesso ao Parque de Vidago é "adequada e previdente"

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Novembro, 2020 • 13:38 Partilhar este artigo Facebook

Em resposta por escrito enviada à agência Lusa, fonte oficial da Super Bock Group explicou que foi com "sentido de responsabilidade, por razões de segurança e de salvaguarda da saúde pública" que "tomou a decisão de limitar o acesso ao Parque de Vidago aos hóspedes do Hotel e aos utilizadores das instalações do clube de golfe" em Vidago, concelho de Chaves, distrito de Vila Real.

"Tal medida veio a revelar-se adequada e previdente, em face da lista dos concelhos de Portugal Continental onde existe risco elevado de transmissão da covid-19, elaborada pelo Governo no passado dia 31 de outubro, na qual consta o concelho de Chaves", apontou.

A Super Bock Group lembrou ainda a "possibilidade ser agravada com a incorporação de mais concelhos de Trás-os-Montes".

"Neste contexto, e pelo exposto, a reabertura do Parque de Vidago ao público apenas poderá voltar a ser equacionada quando se verificarem condições que o permitam, em articulação com as normas indicadas pelas entidades oficiais, uma vez que, reforço, é prioritário garantir a segurança de todos os que se deslocam a esta região e dos seus residentes", pode ler-se.

O grupo parlamentar Os Verdes tinha questionado o Governo na Assembleia da República sobre "a decisão de interdição do Parque Termal de Vidago a visitantes desde maio de 2020 pela Super Bock Group", e reclamou a "urgente reabertura".

Em comunicado, Os Verdes revelaram que o deputado José Luís Ferreira entregou na Assembleia da República uma pergunta, questionando o Governo, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), sobre a decisão de interdição a visitantes, desde maio de 2020, do Parque Termal de Vidago.

O partido referia que a decisão "unilateral" da Super Bock Group teve por base "preocupações sanitárias, sem que esta restrição fosse ao encontro das orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) ou de autoridades sanitárias locais".

O comunicado realçava que, desde maio de 2020, "após o término do estado de emergência no contexto da pandemia por covid-19, a Super Bock Group, concessionária do parque e das águas, optou por interditar o seu acesso a visitantes, por decisão unilateral".

Os Verdes defendiam que "no contexto do novo estado de emergência (...) não se verificam quaisquer orientações, a nível central ou local, sobre o encerramento de parques e espaços verdes de utilização pública".

O comunicado lembrava que a vila termal de Vidago desenvolveu-se em torno do reconhecimento terapêutico das suas águas termais, consideradas de interesse nacional no reinado de D. Carlos I. O monarca projetou o Vidago Palace Hotel, inaugurado, porém no ano da instauração da República Portuguesa, a 6 de outubro de 1910.

A par do Hotel, cartão de visita da vila, o Parque Termal de Vidago que o rodeia possui um conjunto de percursos pedestres que atraem turistas e visitantes que procuram este espaço verde com cerca de cem hectares de bosque e árvores centenárias, e que conserva ainda hoje o seu traçado paisagístico característico do início do século XX.

Portugal contabiliza pelo menos 3.181 mortos associados à covid-19 em 198.011 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos. Atualmente, a medida abrange 191 concelhos.