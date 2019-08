Super e hipers preparam-se para a greve

Os associados da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) estão a preparar-se para a greve de motoristas de segunda-feira, apelando ao cumprimento dos serviços mínimos decretados pelo Governo para “minimizar” o impacto da paralisação.

“A APED não está envolvida nas negociações mas tem apelado ao bom senso das partes sobretudo porque a acontecer, esta paralisação terá necessariamente um impacto negativo na vida dos cidadãos nacionais que se encontram de férias e nos turistas que nos frequentam”, diz Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da associação que representa cadeias de super e hipermercados com o Continente, Lidl ou Pingo Doce.

“Achamos que os serviços mínimos atribuídos serão fundamentais para minimizar o impacto da greve e se de facto se confirmar a paralisação, esperamos que o cumprimento dos serviços mínimos se faça em segurança para todos. É fundamental respeitar o direito à greve mas também é crucial que os serviços mínimos sejam cumpridos de forma ordeira e com tranquilidade”, frisa o responsável em declarações ao Dinheiro Vivo.

Com a data da greve conhecida há já algum tempo, os “associados da APED têm vindo a preparar-se nas últimas semanas com ações de logística que possibilitem dar resposta aos pedidos da população e estes serviços mínimos parecem possibilitar evitar perturbações no fornecimento atempado de produtos e bens essenciais”.

No Continente, “até ao momento não se verifica ou está planeada qualquer alteração ao habitual funcionamento das lojas e entrepostos, bem como não se registam alterações significativas no comportamento dos consumidores em loja”, adianta a cadeia. A cadeia da Sonae MC tendo vindo a “trabalhar no sentido de garantir os habituais níveis de stock e capacidade de reposição nos lineares durante os dias da greve, bem como os que imediatamente lhe sucedam”.

No Lidl há “planos de contingência prontos a serem implementados caso se verifique que venham a ser necessários”, adianta fonte oficial ao Dinheiro Vivo. “Alguma decisão futura dependerá da evolução desta greve”, ressalva.

A cadeia alemã de retalho alimentar não denotou nenhum comportamento fora do habitual nas compras dos consumidores. “Está tudo a funcionar dentro da normalidade. Estamos a acompanhar de forma atenta o desenvolvimento da greve e as nossas encomendas foram naturalmente reforçadas, garantindo o abastecimento regular de todos os produtos”, garante.

E o mesmo diz a APED. “Relativamente aos bens alimentares ou ao afluxo de clientes às lojas, não temos dados que permitam concluir que há uma mudança de comportamento em relação ao mesmo período do ano passado”, diz Gonçalo Lobo Xavier. “Até agora estamos a registar um afluxo normal de clientes, com algumas zonas do país a registarem um ligeiro aumento que pode também ser explicado pelo mau tempo que se regista em algumas zonas de turismo e que terá levado as pessoas a fazerem as suas compras.”