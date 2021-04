Super Mercadona com postos de carregamento elétrico

A Mercadona fechou um acordo com a espanhola Iberdrola para a instalação de postos de carregamento elétrico nos supermercados da cadeia. Quarenta pontos de carregamento estão instalados em 20 lojas nos distritos de Aveiro (5), Braga (2), Porto (12) e Viana do Castelo (1), aos quais se juntam outras 8 lojas este ano. Pontos estão integrados na rede de mobilidade elétrica MOBI.E e com uma potência de 22 kW.

"Ao integrar a rede MOBI.E, os supermercados Mercadona promovem a mobilidade elétrica encorajando os "chefes" a adotarem estilos de vida mais verdes", diz Marta Cortizas, diretora regional de obras e expansão da Mercadona Portugal, citada em comunicado.

Para aceder a este serviço de mobilidade, os clientes têm de possuir um cartão de um comercializador de eletricidade para mobilidade elétrica (CEME). O serviço na Mercadona tem uma tarifa de operação (OPC) de 0,02 euros por minuto.

Este ano, a rede amplia-se às lojas de Santa Maria da Feira - Espinho, Matosinhos, Vila do Conde, Felgueiras, Valongo, Guimarães e Famalicão.

A cadeia espanhola é a mais recente a instalar postos de carregamento elétricos nas suas lojas. Auchan, Lidl, Continente e Pingo Doce são algumas das cadeias que já investiram nesta modalidade.