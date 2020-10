Super online de produtos perto do prazo vende mais 250% desde a covid. Compra-se até 70% mais barato

Chantal Gispert, co-fundadora da GoodAfter © Fotografia: D.R.

Desde o início da pandemia as vendas na GoodAfter, o primeiro supermercado português de produtos perto da data preferencial de consumo, cresceram 250% em Portugal e Espanha. Em quatro anos, o super já evitou o desperdício de mais de 225 toneladas de produtos, num total de mais de 200 mil unidades de 8 mil produtos. Mais de 7 mil clientes já compraram na GoodAfter, obtendo poupanças que podem atingir os 70%. Amanhã é o Dia Mundial da Alimentação.

"Hoje os portugueses têm uma maior consciencialização para o desperdício alimentar e uma noção da total segurança do que é consumir produtos que se encontram no limite, ou ultrapassam, a data de consumo preferencial", diz Chantal Gispert, co-fundadora da GoodAfter, citada em nota de imprensa.

A pandemia deu uma ajuda. "Fez despertar também o interesse nos dois mercados onde operamos, o que foi bem visível desde março, em que estivemos completamente sob pressão com milhares de encomendas. Hoje essa pressão continua e deve-se também à crise económica, já que oferecemos três coisas numa só: qualidade, combate ao desperdício e preço", diz a responsável.

Desde a pandemia, as vendas subiram 250%, sendo "o mercado mais expressivo e importante o português", adianta ao Dinheiro Vivo.

"Queremos despertar e consciencializar as pessoas para a alteração de comportamentos e de hábitos ambientais e mais saudáveis, permitindo, desta forma, através de uma mudança de mentalidades e de comportamentos, a redução do volume de resíduos alimentares e melhorar a alimentação e a saúde das pessoas", reforça

Lançada há quatro anos, a plataforma online pretende ajudar os consumidores a poupar e evitar o desperdício alimentar, sensibilizando-os para o tema dos prazos de consumo dos produtos alimentares e não alimentares.

"Os nossos fornecedores vão desde fabricantes até a pequena mercearia. Trabalhamos com a Renova, Cerealis, Jerónimo Martins, Nicola etc. Temos mais de 250 fornecedores", adianta Chantal Gispert. Reckitt, Henkel, Condi e Nobre estão entre os fornecedores com produtos no 'linear' e que atraem mais de 7 mil clientes, metade dos quais repetem as compras.

São atraídos pelas poupanças que podem obter na compra de produtos que vão desde bens alimentares, como enlatados, conservas e outros, a produtos não alimentares como champôs, amaciadores, ou produtos de limpeza. "As poupanças podem ir até 70%" abaixo do preço médio dos super da grande distribuição, refere.

"O nosso único armazém é no Porto, no Hipercentro (Areosa). No armazém são rececionadas as mercadorias, realizados os pickings e expedidas as encomendas para Portugal e Espanha todos os dias. Os nossos clientes em Portugal recebem as suas encomendas no dia seguinte e as encomendas expedidas para Espanha chegam em 48 horas úteis", descreve a co-fundador da GoodAfter.

Não há planos de ter um centro logístico em Espanha. "Conseguimos gerir tudo desde a nossa plataforma do Porto. A oferta de produtos é a mesma para os dois países. Chegam produtos novos todos os dias que ficam logo disponíveis online", diz.

As entregas são feitas em casa do consumidor. "Não existem custos de entrega das encomendas de valor igual ou superior a 49 euros. Quando o valor é inferior, o custo é de 3,95 euros. Para Espanha é 4,95 euros. De momento, e por enquanto, o custo de transporte para as ilhas inviabiliza a disponibilização do serviço de entregas."