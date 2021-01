Super proibidos de anunciar saldos e promoções

Os supermercados deixaram de poder fazer campanhas de televisão, rádio ou até envio de SMS aos clientes a comunicar ofertas promocionais, saldos ou liquidações que atraem consumidores às lojas. A medida, em vigor desde quarta-feira, faz parte das novas regras do Estado de Emergência adotadas para travar as aglomerações de pessoas em loja e, com isso travar a propagação da infeção do novo coronavírus. Venda de produtos com promoção em loja mantém-se, diz Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED).

"Aplica-se a todo o retalho, inclusive o alimentar", comenta Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da APED. Com esta medida o sector é "convidado a restringir" a comunicação de campanhas de promoção, saldos ou liquidações, o que "será acatado até novas ordens".

Numa fase inicial a admitia-se que a proibição de realizar campanhas não se aplicava ao retalho alimentar, mas apenas às lojas de retalho especializado que se mantinham ainda abertas durante o confinamento. Mas o decreto-lei não deixou margens para dúvidas.

"É proibida a publicidade, a atividade publicitária ou a adoção de qualquer outra forma de comunicação comercial, designadamente em serviços da sociedade da informação, que possam ter como resultado o aumento do fluxo de pessoas a frequentar estabelecimentos que, nos termos do presente decreto, estejam abertos ao público, designadamente através da divulgação de saldos, promoções ou liquidações", indica o decreto-lei do Estado de Emergência.

Campanhas de preço e de artigos em promoção são muito frequentes nas cadeias de retalho alimentar, importantes investidores nos media, para atrair clientes às lojas. As campanhas serão proibidas, mas não a realização de venda de artigos em promoção. Esta representa cerca de metade das vendas dos supermercados em Portugal.

A proibição de comunicação em torno das promoções e saldos foi uma das medidas determinadas pelo Governo para conter a propagação da pandemia.

Durante o confinamento, o retalho que se mantém de portas abertas - por vender bens essenciais - tem um horário de funcionamento limitado às 20h, fechando às 13h durante o fim-de-semana, com a exeção dos super e hipermercados que podem encerrar às 17h.