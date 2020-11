Supermercados Pingo Doce abrem às 6h30 nos próximos dois fins de semana

Coimbra , 02/05/2012 - Reportagem nos diferentes Supermercados da Cadeia Pingo Doce em Coimbra após a Promoção do 1º de Maio organizada pelo Grupo Jerónimo Martins Pingo Doce do Arnado Fernando Fontes / Global Imagens

Os supermercados Pingo Doce vão abrir mais cedo nos próximos dois fins de semana para tentar evitar grandes ajuntamentos dentro das lojas. Neste e no próximo fim de semana estará em vigor para os 121 concelhos com maior risco de contágio da pandemia a determinação de recolher obrigatório a partir das 13 horas, determinada pelo governo no âmbito do Estado de Emergência, que entrou em vigor no passado dia 9.

Apesar de os cidadãos, nestes concelhos, poderem deslocar-se às superfícies de retalho alimentar após as 13 horas, a cadeia de supermercados da Jerónimo Martins vai abrir abrir às 6h30 nos próximos dois sábados e domingos e fechar portas às 22h.

Fonte oficial da Jerónimo Martins indica que "dadas as limitações à circulação impostas pelo estado de emergência nos próximos sábado e domingo, e tendo em conta também a possibilidade de haver restrições adicionais à circulação entre concelhos, o Pingo Doce vai abrir a maioria das suas lojas às 6h30m e encerrar às 22h, procurando assim contribuir para evitar a concentração de pessoas nas lojas no período da manhã". O Dinheiro Vivo tentou obter informações sobre quantas e quais as lojas que terão este novo horário, mas a empresa não deu mais pormenores sobre a medida.

Continente "está a analisar a situação"

Já a Sonae, dona da cadeia Continente, admite que, "tal como aconteceu na primeira vaga da pandemia", está a "analisar a situação" e irá "ajustar os horários" das lojas a cada concelho, de forma a "maximizar a segurança e o conforto" dos clientes. E acrescenta que, "neste momento já antecipámos o horário de abertura de algumas lojas para as 8h00 e estamos também a estender os horários de encerramento", sem, no entanto, indicar quais os supermercados em que mexeu. Para que o consumidor possa saber, a todo o momento, o horário de funcionamento dos espaços Continente, a insígnia diz que está a garantir que os horários estão disponíveis e sempre atualizados online e no Google Maps".

Minipreço e Clarel com "horários flexíveis"

Contactado pelo Dinheiro Vivo, o grupo Dia, dono do Minipreço e da Clarel, explica que, "durante esta fase", as lojas das duas cadeias"terão horário flexíveis" de abertura e fecho, "adaptados às localidades" onde estão inseridas. "Como insígnia de proximidade, devemos continuar a servir da melhor maneira possível os nossos clientes, adaptando horários em função das especificidades de cada localidade", frisa fonte oficial. Para conhecer quais os supermercados Minipreço com horário reduzido, consulte a informação disponível no site da marca.

Mercadona mantém horários sem alterações

Governo rejeita passar recolher obrigatório para as 15 horas

O horário de recolher obrigatório para os próximos dois fins de semana - para os 121 concelhos com maior risco pandémico - tem suscitado muitas críticas de setores como a restauração e hotelaria que, dizem, não compreendem a exceção dada aos supermercados e mercearias.

Esta medida, que tem efeitos sobre quase sete milhões de pessoas em Portugal, não vai ainda assim ser alterada, garantiu esta quarta-feira o primeiro-ministro. "Isto é duro de dizer, mas temos mesmo de evitar esses grandes convívios à hora de almoço e daí a decisão de limitar às 13:00", indicou António Costa.

"Não foi por acaso que escolhemos as 13:00, porque temos precisamente em conta aquilo que todos os inquéritos epidemiológicos nos dizem: 68% das transmissões estão a correr neste momento em momentos de convívio familiar e social", justificou.

Perante os jornalistas, António Costa referiu que os restaurantes poderão funcionar em regime de entregas ao domicílio e adiantou ter "consciência de que a restauração será um dos setores mais atingidos por esta crise".