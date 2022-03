Susana Albuquerque eleita vice-presidente do Art Director Club of Europe

Susana Albuquerque foi eleita vice-presidente do ADCE (Art Director Club of Europe), sendo diretora criativa da agência Uzina, presidente do CCP (Clube Criativos Portugal) e membro do Conselho ADCE desde 2019. Susana Albuquerque tem liderado trabalhos criativos que são premiados em festivais internacionais e locais.

A recém-eleita vice-presidente refere ao ADCE que "Portugal é um país pequeno, é importante estarmos ligados a outros países. Ambas as organizações (CCP e ADCE) não têm fins lucrativos e nasceram para impulsionar a indústria criativa. A nossa indústria desempenha um papel significativo na sociedade e estamos comprometidos a ajudar e desenvolver este papel".

Apesar da vice-presidente saber que é necessário trabalhar mais e evoluir na visibilidade, refere que são "23 membros de diferentes países e o nosso potencial é enorme. Auxiliamos na educação, promovemos a excelência na indústria e melhoramos o nosso impacto na sociedade".

Nos rankings do CCP, foi eleita diretora criativa executiva nº1 em Portugal, tendo a sua agência Uzina sido considerada a Agência Independente do Ano 2021 em Portugal, de acordo com El Ojo de Iberoamerica. Susana Albuquerque foi também júri de Cannes Lions, One Show, El Ojo, D&AD, Golden Drum e El Sol, entre outros.