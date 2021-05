Suspensa greve parcial dos ferroviários da CP

Valença, 04/07/2011 - Reportagem sobre o encerramento do trajeto de comboio de Valença até Vigo e de Vigo até Valença. Estação da CP de Valença

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Maio, 2021 • 08:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Segundo José Vilela, do Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários, "das conversações tidas com o ministro das Infraestruturas resultou um compromisso de que a situação ia ser resolvida" e as negociações iam ser retomadas.

"Houve alguns avanços no sentido de se encontrar uma solução. A razão do pré-aviso tinha que ver com a suspensão das negociações que decorriam sobre o regulamento de carreiras. Ao desbloquear-se a situação, a greve foi suspensa", explicou o responsável.

José Vilela diz que ainda não há data agendada para qualquer reunião, mas que há o compromisso do Governo para "dentro de dias voltarmos à mesa das negociações".

O sindicalista disse ainda que com esta suspensão da greve, a circulação no dia de hoje está garantida.

"Há uma outra estrutura com uma greve marcada, mas é para dia 27. Em relação ao dia de hoje não há qualquer supressão [de comboios]. Havia, mas ainda ontem [segunda-feira] a situação foi normalizada", acrescentou.

Os ferroviários da CP tinham agendado para hoje uma greve parcial (duas horas no início do período normal e trabalho e outras duas no final) por aumentos salariais e melhores carreiras.

Esta paralisação, que deveria terminar às 24:00 de 02 de junho, tinha sido convocada pelo Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários para exigir a valorização dos salários e das carreiras e protestar contra escalas de serviço com mais de nove horas.

Este sindicato é o antigo sindicato dos ferroviários braçais e representa sobretudo manobradores.

Para quinta-feira está marcada outra greve na CP, mas de 24 horas, convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF), da CGTP.