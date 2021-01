Suspensão das aulas obriga Autoeuropa a reduzir turnos

Fábrica da Volkswagen em Palmela, Autoeuropa (CARLOS COSTA / AFP) © CARLOS COSTA / AFP

A suspensão das aulas por 15 aulas obrigou a Autoeuropa a reorganizar-se. A fábrica de Palmela não vai ter produção durante três dias, entre esta sexta-feira e domingo; na próxima semana, não haverá laboração ao fim de semana, passando de 19 para 15 turnos. A informação foi adiantada esta sexta-feira pelo jornal Público e entretanto confirmada pelo Dinheiro Vivo.

Os trabalhadores com filhos em idade escolar foram dispensados temporariamente da unidade do grupo Volkswagen em Portugal para poderem responder à medida decretada pelo Governo na quinta-feira durante a parte da tarde.

"Não há falta de encomendas. Estamos mesmo com falta de capacidade de reação e a urgência é que as equipas se organizem para podermos retomar a normalidade", salienta Daniel Bernardino, coordenador das comissões de trabalhadores do parque industrial da fábrica.

Até esta sexta-feira, a Autoeuropa não tinha tido necessidade de reajustar a produção no segundo período de confinamento. Em março, quando a pandemia levou ao recolhimento dos portugueses, a fábrica suspendeu a produção e mandou para casa os mais de 5500 trabalhadores. Essa medida foi tomada em todas as unidades do grupo Volkswagen na Europa, devido às quebras de encomendas.

No primeiro confinamento, foram declarados dias de não produção entre meados de março e final de abril, permitindo aos operários receberem o salário por inteiro. Depois disso, em 27 de abril, a produção foi gradualmente retomada, com a empresa a recorrer ao regime de lay-off simplificado.

Apesar de estarem em lay-off, os funcionários receberam o salário por completo - em vez dos 2/3 do regime do lay-off -, porque o grupo Volkswagen atribuiu um complemento ao vencimento. Em junho e julho, a fábrica teve três turnos de laboração nos dias úteis.

Apenas no final de agosto a fábrica retomou os três turnos nos dias úteis e os dois turnos ao fim de semana. Em dezembro, a linha de montagem só funcionou por 11 dias: aos chamados dias de não produção foram somados feriados, tolerâncias de ponto e dias de fim de semana.

Em 2020, por causa da pandemia, foram produzidos 192 mil automóveis, o número mais baixo desde 2018. Ainda assim, a Autoeuropa é a maior fábrica portuguesa de automóveis, representando 72,7% da produção nacional em 2020.