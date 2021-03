Suspensão de funções de Mexia e Manso Neto anulada pelo juiz Ivo Rosa

António Mexia, EDP © Gerardo Santos Global Imagens

Foi extinta, esta semana, mais uma das medidas de coação decretadas pelo juiz Carlos Alexandre a António Mexia e a Manso Neto, arguidos no caso EDP. Ivo Rosa, juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal que está a conduzir o processo desde o início de fevereiro, decidiu extinguir a suspensão de funções, reclamada pelos advogados dos arguidos, por ter sido ultrapassada a duração máxima da medida, que é de oito meses, sem que tenha sido deduzida acusação.

É o Jornal de Notícias que dá conta da confirmação da extinção da medida de coação, na sequência do requerimento interposto pelos advogados dos arguidos. João Medeiros, Rui Costa Pereira e Inês Almeida Costa requereram, ainda, o levantamento da única medida de coação ainda em vigor, a caução de um milhão de euros que cada um dos arguidos teve de prestar. Os advogados entendem que estas serviam como garantia do cumprimento de medidas de coação que, entretanto, já caducaram.

Recorde-se que, em janeiro, três das cinco medidas de coação aplicadas ao ex-presidente da EDP, António Mexia, e ao antigo presidente da EDP Renováveis, João Manso Neto, tinham deixado de produzir efeito precisamente por ainda não ter sido deduzida acusação. Eram elas a proibição de António Mexia e Manso Neto se ausentarem para o estrangeiro, com entrega de passaporte, a proibição de frequentarem determinados lugares e também o impedimento de contactarem com outros arguidos e testemunhas do processo. "Estas medidas de coação caíram, porque não foi deduzida nenhuma acusação contra António Mexia e João Manso Neto no prazo legal de seis meses após o início da sua execução", sublinhavam, à data, em nota à imprensa, os advogados.

A estas junta-se, agora, o fim da suspensão de funções, embora, em termos práticos, nada mude na EDP e na EDP Renováveis, já que o mandato de António Mexia e de Manso Neto terminou em dezembro, tendo já sido eleitos novos órgãos sociais, liderados por Miguel Stilwell de Andrade.

António Mexia e João Manso Neto foram constituídos arguidos , em junho de 2017, por suspeitas de corrupção ativa e participação económica em negócio no âmbito do inquérito que investiga os procedimentos relativos à introdução no setor elétrico nacional dos Custos para Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC). Um processo sobre alegadas rendas excessivas da EDP que está a ser investigado há cerca de oito anos e em que são, também, arguidos o ex-ministro da economia do Governo PS Manuel Pinho, o administrador da REN e antigo consultor de Manuel Pinho, João Conceição, o ex-secretário de Estado da Energia de um Governo PSD, Artur Trindade, e Pedro Furtado, responsável de regulação na REN.