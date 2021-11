Sustentabilidade do Pingo Doce dá prémio em Cannes

Dinheiro Vivo 23 Novembro, 2021 • 08:14 Partilhar este artigo Facebook

A Jerónimo Martins foi distinguida com um 'Golfinho de Ouro' nos Cannes Corporate Media & TV Awards, na catgeoria de preocupação ambiental, com o vídeo de animação intitulado 'Plastic: From Use to Abuse'.

Produzido pela Olga Studio, uma empresa portuguesa especializada em animação, o vídeo foi criado com o objectivo de ser exibido na abertura da conferência "Plastic Pollution: What Now?", que o grupo Jerónimo Martins organizou em setembro de 2019, no campus da NOVA SBE, em Carcavelos. Agora, foi premiado em Cannes, com o júri a considerar tratar-se de um vídeo "educativo, eficaz e bem ilustrado" que ajuda a "explicar um assunto complexo e urgente de forma simples e apelativa".

"Em 1886, o sueco Robert Louis Stevenson escreveu "O Estranho caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde", a história de duas personalidades antagónicas, uma boa e outra diabólica, que habitam na mesma pessoa. A vida e a ficção intersetam-se por várias ocasiões e, nos dias de hoje, a sociedade tem o seu próprio Dr. Jekyll e Sr. Hyde: o plástico". Este é o mote do vídeo premiado.

Os Cannes Corporate Media & TV Awards premeiam anualmente os melhores filmes corporativos, produções para meios digitais, documentários e reportagens, divididos em 46 categorias. Nesta 12ª edição, foram submetidas um total de 888 candidaturas, vindas de 42 países. O júri do prémio é composto por membros de renome internacional, das áreas do cinema, televisão, audiovisual, publicidade e marketing, incluindo vencedores de prémios Oscar e Emmy.

"O negócio da distribuição alimentar não pode prescindir da utilização de plástico, nomeadamente pelo papel deste na preservação da segurança dos alimentos. No entanto, temos a responsabilidade de combater o uso abusivo e o mau encaminhamento do plástico e todas as formas de poluição que daqui resultam. Este pequeno filme procura justamente evidenciar a dualidade do plástico e a necessidade de gerirmos corretamente a utilização deste material", diz, citada em comunicado, a diretora de comunicação e responsabilidade corporativas da Jerónimo Martins, Sara Miranda.