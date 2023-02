Swiss Post abre IT Campus em Lisboa e quer contratar 150 profissionais até 2026

© Orlando Almeida / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Fevereiro, 2023 • 13:45

A Swiss Post apresentou hoje à imprensa o IT Campus em Lisboa, onde quer contratar 50 profissionais das tecnologias de informação, este ano, e até 150 nos próximos, para colmatar a escassez daqueles recursos na Suíça.

"A escassez de recursos é, hoje em dia, já um facto, esperamos até 2028 uma falta de 35.000 especialistas da área no mercado suíço", explicou o presidente executivo do IT Campus da Swiss Post, Nuno Pedro, em conferência de imprensa virtual.

Desta forma, a empresa decidiu olhar para os vários mercados e, segundo o responsável, Lisboa destacou-se pela "forte aposta em atrair investimento na área das tecnologias de informação", pelo "mercado dinâmico", pela "facilidade em interagir com outras culturas", pelo "profissionalismo" e pela "qualidade do trabalho" que "os suíços conhecem bem".

A empresa de serviço postal nacional da Suíça espera contratar 50 trabalhadores em Lisboa até ao final do ano e fazer crescer o número até 150 nos próximos dois, ou três anos, maioritariamente para as áreas de 'digital business analysis', desenvolvimento de 'software', 'data analytics' e cibersegurança.

Relativamente aos salários, Nuno Pedro referiu que a empresa vai ser competitiva, com valores "acima da média" e um "pacote de benefícios interessante e atrativo", como, por exemplo, um modelo híbrido de trabalho presencial e teletrabalho.

O processo de recrutamento começou em fevereiro e, até ao momento, estão sete vagas preenchidas, sendo que a empresa não exclui a hipótese de recrutar noutras localizações, em Portugal.