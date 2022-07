Swissport diz que negócio da Groundforce não é "economicamente viável"

Depois de mais de um ano e meio de namoro, as negociações entre a Swissport e a Groundforce caíram por terra. A empresa de serviços de handling confirmou ao Dinheiro Vivo que não foi convidada para a fase final de negociações na compra da Groundforce e esclareceu ainda que não apresentou uma oferta final para a aquisição da fatia de 50,1% do capital da Pasogal, que pertence a Alfredo Casimiro, por não terem sido proporcionadas condições "economicamente viáveis" à realização do acordo.

A empresa suíça especialista em serviços aeroportuários diz que foi informada pelos administradores da insolvência da Groundforce de que as negociações irão prosseguir exclusivamente com a NAS e que a Swissport "não fará parte do processo das discussões finais".

"A Swissport não submeteu uma oferta final para o negócio de handling da Groundforce em Portugal. A Swissport só considera entrar em Portugal, - ou noutros destinos- apenas em termos economicamente viáveis que nos permitam estabelecer uma operação de alta performance no aeroporto de Lisboa para a entrega do melhor serviço da categoria para a TAP e para outras companhias. Essas condições não nos foram dadas, no nosso ponto de vista, e deixámos isso claro", esclarece a multinacional suíça ao Dinheiro Vivo sem, no entanto, detalhar mais pormenores. A empresa "lamenta o resultado" que "parecia inevitável", diz.

"Ainda assim, continuamos convencidos de que a Swissport seria o parceiro certo a longo prazo para estabelecer as melhores operações de handling no aeroporto de Lisboa para a TAP e para outras companhias. O nosso plano era fazê-lo com base no negócio da Groundforce, aproveitando os pontos fortes, ajudando o negócio da empresa a ser mais eficiente, aproveitando o nosso conhecimento global, e ajustando estruturas quando necessário", garante.

No passado mês de junho, num encontro com jornalistas portugueses em Zurique, o CEO da empresa admitia que estava disposto a comprar a maior fatia possível de ações da Groundforce, piscando também o olho aos 49,9% detidos pela TAP. Warwick Brady disse, confiante, acreditar que a Swissport seria "a melhor oportunidade" em cima da mesa para gerir a Groundforce.

Apesar do desfecho, a multinacional garante o interesse em firmar parcerias em Portugal não desapareceu. "A Swissport continua muito interessada no mercado português, mas a entrada no país só pode ocorrer sob as condições certas. Para ter sucesso a Swissport precisaria da estrutura certa para poder fornecer a TAP com preços competitivos. O que nos iria permitir construir, em conjunto, um hub em Lisboa mais forte, beneficiando a aviação portuguesa e, em última análise, o país como um todo", assegura.

Negociações seguem com NAS

Depois da belga Aviapartner ter batido com a porta, e com a Swissport excluída da corrida, os administradores da insolvência da Groundforce confirmaram ontem que será agora iniciado um período de negociações exclusivas nas próximas semanas com a empresa do Médio Oriente.

"O processo competitivo que se encontra em curso, visando identificar um investidor para capitalizar a empresa culminou, após a submissão das propostas finais pelos investidores NAS e Swissport, com a seleção da NAS para encetar negociações, de forma direta e exclusiva, com a Massa Insolvente, visando alcançar um acordo que assegure as melhores condições para a recuperação da Groundforce e de ressarcimento dos créditos dos credores", lê-se numa circular interna enviada aos trabalhadores da Groundforce e a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

O plano de recuperação da Groundfoce está ainda pendente da decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre o recurso de Alfredo Casimiro contra a insolvência da empresa de assistência em escala que foi decretada pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa há quase um ano.