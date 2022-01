SWORD Health compra unidade de software do Porto

Virgílio Bento, fundador e presidente executivo da SWORD Health. © DR

A portuguesa SWORD Health reforçou a equipa de engenharia e de produto. A plataforma que desenvolveu um sistema de fisioterapia digital comprou a unidade de desenvolvimento de software da empresa Bright Technologies, com sede no Porto, segundo anúncio feito nesta terça-feira. Não foram revelados os montantes da transação.

Com uma equipa de mais de duas dezenas de trabalhadores, a Bright Technologies desenvolve soluções digitais para outras empresas, graças às equipas de design, engenharia, análise de dados e de marketing. No âmbito da operação, apenas os funcionários da unidade de desenvolvimento de software serão absorvidos pela SWORD Health.

"A aquisição estratégica da área de desenvolvimento de software da Bright Technologies reforça as nossas prioridades de crescimento e expansão, apostando numa equipa de excelência em áreas fundamentais da engenharia e de produto, essenciais para a construção de soluções cada vez mais disruptivas na área da saúde", salienta o vice-presidente da SWORD Health com o pelouro de engenharia, Jorge Meireles, citado em comunicado de imprensa.

A tecnológica fundada por Virgílio Bento é o sétimo unicórnio português desde novembro de 2021, quando fechou uma uma ronda de investimento em série D de 189 milhões de dólares (167,5 milhões de euros, no cãmbio da altura).

Esta foi a terceira ronda de investimento realizada pela SWORD Health em 2021: em junho, tinha obtido 85 milhões de dólares em série C; em fevereiro, tinha captado 25 milhões de dólares em série B.

A empresa está registada nos Estados Unidos mas conta com sede tecnológica no Porto. A companhia também tem dois escritórios nos Estados Unidos, em Nova Iorque e Salt Lake City. No total, a empresa emprega atualmente mais de 300 funcionários (160 deles em Portugal), o triplo dos elementos em comparação com 2020.

Em 2022, é esperada a contratação de mais de 150 pessoas para as equipas de engenharia e de produto a nível global.

(Notícia atualizada às 16h21 com novas informações sobre número de funcionários da SWORD Health)