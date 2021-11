SWORD Health é o novo unicórnio com ADN português

Virgílio Bento, fundador e presidente executivo da SWORD Health. © DR

A SWORD Health é a mais recente empresa com ADN português a atingir o estatuto de unicórnio. A empresa que desenvolveu um sistema de fisioterapia digital passou a estar avaliada em mais de mil milhões de dólares depois de fechar uma ronda de investimento em série D de 189 milhões de dólares (167,5 milhões de euros). A operação foi anunciada nesta segunda-feira.

A injeção de capital foi liderada pela sociedade de capital de risco Sapphire Ventures e também contou com a entrada de novas entidades, como Sozo Ventures, Willoughby Capital, ADQ e LocalGlobe. Da operação também fizeram parte investidores mais antigos, como General Catalyst, Khosla Ventures, Founders Fund, Bond, Transformation Capital e Green Innovations.

Esta foi a terceira ronda de investimento realizada pela SWORD Health em 2021: em junho, tinha obtido 85 milhões de dólares em série C; em fevereiro, tinha captado 25 milhões de dólares em série B.

A empresa está registada nos Estados Unidos mas conta com sede tecnológica no Porto. A companhia também tem dois escritórios nos Estados Unidos, em Nova Iorque e Salt Lake City. No total, a empresa emprega mais de 250 elementos, o triplo dos elementos em comparação com 2020.

A SWORD Health, com o novo investimento, vai contratar mais 300 trabalhadores ao longo dos próximos meses.

"Tem sido verdadeiramente gratificante ver o impacto que a SWORD está a ter em milhares de pessoas em todo o mundo. Com esta nova ronda de financiamento, vamos acelerar a criação de valor para os nossos clientes, à medida que continuamos a construir a principal solução digital para tratamento de patologias músculo-esqueléticas no mundo dos cuidados de saúde, disponível em qualquer lugar e para todos", destaca Virgílio Bento, citado em comunicado de imprensa.

As doenças musculoesqueléticas afetam uma em cada três pessoas em todo o mundo (dois mil milhões de pessoas) e o sistema nascido em Portugal regista resultados clínicos "superiores aos de um fisioterapeuta humano", argumenta a plataforma.

Estas doenças são consideradas a principal causa de incapacidade, estando diretamente relacionadas com outras condições de saúde, como a depressão e outras patologias crónicas.

A solução já conquistou mais de 150 empresas como clientes, 12 vezes mais do que há um ano.

História pessoal

A SWORD foi criada depois de uma "experiência pessoal traumática" vivida na família do seu fundador.

Em 1994, o irmão de Virgílio Bento foi atropelado numa passadeira quando regressava da escola, sofrendo múltiplos ferimentos graves e atirando-o para um coma que durou doze meses. Após três anos de tratamento contínuo, foi necessário recorrer ao melhor centro de reabilitação em Cuba onde cada paciente tinha um fisioterapeuta totalmente dedicado.

Foi durante este período particular que Virgílio Bento percebeu que a tão necessária reabilitação intensiva é totalmente dependente de recursos humanos, não sendo por esse motivo escalável, e que parte da solução para este problema estaria na tecnologia.

Com o foco em encontrar essa solução, decidiu estudar Engenharia Eletrónica e, em 2008, fez o seu Doutoramento focado na tecnologia como uma ferramenta disruptiva para práticas tradicionais de reabilitação.

A SWORD Health foi fundada em 2015 e desde então já captou mais de 320 milhões de dólares em ronda de investimento privadas.

A empresa junta-se ao restrito 'clube' de tecnológicas, que inclui seis representantes com ADN português: Farfetch, OutSystems, Talkdesk, Feedzai (a única registada em Portugal), Remote e, desde esta segunda-feira, a SWORD Health.