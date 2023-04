Sword Health e Universidade da Maia lançam estágios

Virgílio Bento, fundador e presidente executivo da SWORD Health. © DR

A Sword Health, startup portuguesa que criou a primeira solução digital para o tratamento de patologias músculo-esqueléticas, acaba de celebrar um protocolo com a Universidade da Maia e o Instituto Politécnico da Maia, para proporcionar estágios aos alunos daquelas instituições de ensino, revela a empresa em comunicado.

O acordo prevê a realização de estágios de verão e estágios profissionais, mas também outras iniciativas que contribuam para "promover a integração do talento no mercado de trabalho". Os primeiros estágios deverão começar já nos próximos meses abrangendo as áreas da informática, recursos humanos, comércio internacional, relações públicas e gestão da comunicação.

A parceria foi formalizada durante a Feira da Empregabilidade, que decorreu esta semana no Campus Académico da Maia.

Recentemente, a Sword Health fechou uma ronda de financiamento Série D no valor de 189 milhões de dólares, que colocou a valorização da empresa portuguesa nos 2 mil milhões de dólares, tornando-se na startup que mais rapidamente chegou ao estatuto de unicórnio. A empresa está a contratar mais de 150 profissionais nas áreas de engenharia e produto.