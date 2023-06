Symington é o primeiro produtor de vinho certificado pelo Referencial Nacional de Sustentabilidade

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Symington é, desde esta segunda-feira, o primeiro produtor de vinho em Portugal certificado ao abrigo do Referencial Nacional de Sustentabilidade do Setor Vitivinícola. Uma distinição que a empresa diz ser um "grande orgulho" e que se junta a outras certificações do grupo que faz parte do movimento B Corp, que atesta o respeito pelos "mais altos padrões de desempenho social e ambiental", e do IWCA - International Wineries for Climate Action.

"As entidades reguladoras e promotoras do setor, o IVV e a ViniPortugal, coordenaram a criação desta certificação independente para assegurar a credibilidade e a confiabilidade dos vinhos portugueses nos mercados internacionais", refere a Symington num post colocado ao início da tarde das redes sociais.

Em declarações ao Dinheiro Vivo, o administrador responsável pela pasta do marketing, Rob Symington, assume que a Symington foi uma das empresas que mais pugnou pela criação deste referencial, cuja falta impedia que os vinhos portugueses fossem considerados para os Green Choice Awards no Canadá ou na Escandinávia, mercados onde a compra de álcool está a cargo de monopólios estatais. Também por isso, assume, a Symington tinha "uma grande vontade" de ser o primeiro produtor nacional certificado ao abrig9o do mesmo.

"Fala-se muito em sustentabilidade, mas notamos que os clientes e os consumidores acabam por serem todos muito céticos em relação a esta matéria. Esta é uma área com imensas certificações - nós já somos B-Corp e o IWCA -, o que faz com que tudo isto seja muito confuso. Por isso era tão importante termos algo muito simples, como este Sustainable Winegrowing Certificate, que é uma forma muito eficaz de passarmos a mensagem. Não é só a empresa que diz que faz bem, há outras entidades, externas, a certificar que o faz", diz Rob Symington.

O que não significa que tudo esteja já feito. "Não estamos, nem de longe nem de perto, a dizer que somos perfeitos. Não, há muito ainda a fazer. O que assumimos é esta responsabilidade e este desafio de trilharmos esse caminho de melhoria contínua", sustenta.

Recorde-se que a Symington tem o seu próprio roteiro da sustentabilidade definido já há vários anos, sob a designação Missão 2025, e ao abrigo do qual pretende reduzir em 50% as suas emissões de carbono até 2030 e ter emissões líquidas zero até 2050. Até 2025 pretende já reduzir em 35% as emissões de dióxido de carbono por litro de vinho engarrafado, bem como usar 100% de eletricidade proveniente de fontes certificadas renováveis e veículos ligeiros elétricos. Pretende ainda cortar em 10% a água utilizada na adega e no engarrafamento e reduzir em 10% o uso total de energia, entre muitas outras metas definidas.

Já o presidente da ViniPortugal, entidade que tem a seu cargo a gestão do sistema de certificação deste Referencial Nacional de Sustentabilidade do Setor Vitivinícola, mostra-se satisfeito com esta conquista da Symington, sublinhando que há dezenas de empresas que se estão já a preparar para obter igual selo.

"É com satisfação que vemos que, menos de meio ano depois da apresentação formal do referencial, temos já a primeira empresa certificada e que outras se seguirão de imediato, o que constituirá um estímulo para que as empresas mais pequenas avancem rapidamente com este processo. Que é muito importante sob o ponto de vista do negócio, não só para que não se lhes fechem portas na exportação, mas para que Portugal se possa, a breve prazo, afirmar-se lá fora como um país em que o setor vitivinícola se preocupa com a sustentabilidade", sublinha Frederico Falcão.