Symington lança os Vintage 2018 em versão digital

O grupo Symington anunciou esta terça-feira que irá lançar seis vinhos do Porto Vintage da colheita de 2018. A apresentação ocorrerá em versão digital a 14 de maio e sujeita a registo prévio.

“Depois de, no ano passado, se ter assistido à declaração inédita de Porto Vintage de dois anos consecutivos na história da família – as colheitas de 2016 e 2017 foram declarações clássicas –, a Symington Family Estates acaba de anunciar o lançamento dos seus Vintage 2018”, refere a empresa, em comunicado, dando que se trata de seis vinhos provenientes de seis das principais propriedades da família, embora só dois cheguem este ano ao mercado, o Quinta do Vesúvio e o Dow’s Quinta da Senhora da Ribeira Vintage 2018.

Os restantes, o Graham’s Quinta dos Malvedos, Dow’s Quinta do Bomfim, Warre’s Quinta da Cavadinha e Cockburn’s Quinta dos Canais, vão envelhecer nas caves da Symington, em Vila Nova de Gaia, para futuro lançamento.

“Cada primavera provamos os melhores Portos novos, oriundos de cada uma das nossas principais quintas de colheita, de há 18 meses. Este é o ponto de partida para revermos o potencial Vintage de cada ano e, a partir daí, decidir o que lançar. Seja uma “super” lotação que reúna o melhor das principais quintas de cada casa – que designamos Vintage declarado clássico – ou, como em 2018, a expressão suprema dos terroir do Douro, como Portos Vintage individuais de Quinta ou Single Quinta. Estes incríveis Portos Vintage novos representam o expoente absoluto da produção do ano, elaborados em pequenas quantidades, nas pequenas adegas especializadas de cada propriedade, e acredito que proporcionarão muito prazer ao longo das próximas décadas”, destaca Charles Symington, enólogo da quarta geração da família Symington.

E os Portos Vintage de Quinta de 2018 serão lançados, naquela que será a primeira apresentação de um Porto Vintage digital a nível mundial, no dia 14 de maio. A apresentação será feita em inglês, dado o “caráter internacional” do evento, sendo necessário fazer aqui o registo prévio.

Sobre os novos vinhos, a Symington dá conta que, no ano de 2018, foram produzidas “pequenas quantidades de Portos Vintage” que, devido às alterações climatéricas, sofreram um ciclo de crescimento irregular. “Apesar dos desafios impostos por uma seca prolongada no inverno, chuvas fortes na primavera e ondas de calor durante a fase final das maturações, os vinhos caracterizam-se por uma acidez e frescura que refletem as características específicas de cada uma das parcelas dentro das várias propriedades. Dentro das castas, destaca-se a Touriga Franca, de maturação tardia, que sobressaiu durante a vindima soalheira. Apesar das produções terem sido baixas, cerca de 11% abaixo da média de dez anos das vinhas da Symington, o resultado são vinhos com uma grande concentração”, pode, ainda, ler-se no comunicado.

No total, o Vintage 2018 da Quinta do Vesúvio conta com 11.580 garrafas, que correspondem a, apenas, 3% da produção total desta propriedade. No caso do Dow’s Quinta da Senhora da Ribeira Porto Vintage 2018 foram produzidas 6.120 garrafas, equivalentes a 8% da produção total desta propriedade situada, igualmente, no Douro Superior.