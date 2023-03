TAAG reforça ligação entre Luanda e Lisboa

Nos dois primeiros meses deste ano, foram transportados na rota Luanda-Lisboa-Luanda 39.306 passageiros. © D.R.

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Março, 2023 • 13:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Linhas Aéreas de Angola (TAAG) vai adicionar uma nova frequência na ligação entre Luanda (Angola) e Lisboa (Portugal) que, a partir de terça-feira, passará a contar com 14 ligações semanais, anunciou a transportadora.

O aumento da frequência visa "agregar mais opções de mobilidade" aos passageiros e clientes e "face ao crescimento da procura de mercado", prosseguia a TAAG, em comunicado.

A partir de terça-feira, a TAAG providenciará dois voos por dia, com saída de Luanda às 12H40 (saída diurna) e 23H45 (saída noturna).

"Portugal é um dos destinos preferenciais e a porta de entrada da Europa para diversos passageiros, entre turistas, famílias e tecido empresarial oriundo de Angola, África e América do Sul. Paralelamente, Angola posiciona-se como um hub importante para receber e redirecionar tráfego vindo de Portugal para os diversos destinos TAAG no hemisfério sul", indica a empresa.

Segundo a transportadora aérea, "em 2023, e tendo como referência os meses completos de janeiro e fevereiro, foram transportados na rota Luanda - Lisboa - Luanda 39.306 passageiros.

Este valor representa mais do que o dobro dos 18.798 passageiros transportados no período homólogo do ano passado.