Tabaqueira captou mais de 378 milhões em 25 anos e atingiu nível recorde de exportações em 2021

Marcelo Nico, diretor-geral da Tabaqueira © DR

A Tabaqueira captou mais de 378 milhões de euros do grupo Philip Morris, desde 1997, investimento que contribuiu para um total de 719 milhões de euros em exportações, em 2021, "o melhor ano de sempre na atividade" da empresa, segundo o estudo "Impacto da Atividade da Tabaqueira em Portugal".

Divulgado esta quarta-feira pela empresa, o estudo conclui que a Tabaqueira é "um dos principais centros de produção da PMI [Philip Morris International] a nível europeu". Privatizada em 1997, a empresa liderada pelo argentino Marcelo Nico é hoje "um importante polo de atração de investimento direto estrangeiro em Portugal".

"Desde a sua privatização, em 1997, o grupo PMI já investiu mais de 378 milhões de euros no país. Só nos últimos dez anos, o valor investido rondou 157 milhões de euros, tendo permitido dotar a fábrica da Tabaqueira, localizada em Albarraque, no concelho de Sintra, dos processos e equipamentos mais avançados e eficientes, não apenas para expandir a sua capacidade produtiva, mas também para mitigar o impacto ambiental da sua atividade", lê-se nas conclusões do estudo enviadas à redação.

O nível de investimento captado para Portugal - indica o estudo - tem permitido melhores desempenhos nas exportações do grupo, a partir de Albarraque. "Em 2020, as exportações do grupo atingiram 685 milhões de euros (o equivalente a 85% da produção total)" e em 2021 "ascenderam a 719 milhões de euros, o que faz deste o melhor ano de sempre na atividade da Tabaqueira", sublinha a Tabaqueira.

Decorrente da atividade, a empresa tabaqueira dá conta que as "compras de bens e serviços a fornecedores nacionais (excluindo Estado e banca) totalizaram 115,5 milhões de euros em 2019, cerca de 35% do valor total das aquisições da Tabaqueira (348 milhões de euros)".

Nesse sentido, entre 2015 e 2020, a empresa pagou anualmente mais de 1,1 mil mihões de euros em contribuições e impostos. Só em 2020, "as receitas fiscais totais pagas ao Estado equivaleram, em média, a mais de três milhões de impostos [3,27 milhões] por dia", o que resultou num pagamento aproximadamente de 1,2 mil milhões de euros ao Estado, nesse ano.

A Tabaqueira contava com 1.023 trabalhadores de diferentes nacionalidades - "número que, aos dias de hoje, já subiu para mais de 1.200 colaboradores". A empresa ressalva, ainda, ser criadora de postos de trabalho indiretos. "A atividade da Tabaqueira abrange, direta e indiretamente, um universo total até 41.100 pessoas", lê-se.