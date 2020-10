Tabaqueira expande rede de lojas iQOS. Em novembro abre mais uma

Empresa estimava investir neste ano entre 15 e 30 milhões de euros © Direitos Reservados

A Tabaqueira está a expandir a sua rede de lojas iQOS. Só este ano, já abriu quatro e, em novembro, abre uma quinta no CascaiShopping, "trazendo a novidade de ter já alguns elementos de cultura local para um melhor enquadramento nacional". Em Portugal, já 250 mil pessoas optam por tabaco aquecido. "Durante o ano de 2021 iremos manter esta expansão, mas sempre alinhada com outras soluções de retalho, sobretudo mantendo as parcerias com os múltiplos parceiros de negócio que dão suporte à comercialização diária dos nossos produtos, como tabacarias e lojas de conveniência", garante Paulo Pires, responsável pela área empresarial, consumo e canais de retalho direto da Tabaqueira. Neste ano, a companhia estimava realizar um investimento global entre 15 e 30 milhões de euros. "O nosso investimento total para este ano não foi, até à data, fortemente impactado pela pandemia e esperamos ir ao encontro daquelas estimativas."

Em novembro, no CascaiShopping, surge um novo conceito de loja. "Começámos já as obras para a loja no CascaiShopping, através de uma parceria com a Sonae Sierra, tendo o projeto sido trabalhado por um gabinete de arquitetura português - GRCA. Esta boutique deverá abrir em novembro de 2020 e incorpora as últimas diretrizes para lojas iQOS, trazendo a novidade de ter já alguns elementos de cultura local para um melhor enquadramento nacional", adianta Paulo Pires.

Espaços próprios

Uma evolução de conceito face à primeira loja do Chiado, que arrancou no início de 2016, quando a Tabaqueira começou a comercializar o tabaco sem combustão no país. "Com a evolução de negócio, a nossa aposta tem passado por centros comerciais, em parceria com os diferentes operadores de mercado, tal como a Sonae Sierra, Mundicenter ou a Multi Portugal, uma vez que são mais convenientes aos nossos utilizadores, seja porque são locais de escolha primordial de compras, evitando assim que se tenham de deslocar a outras localizações, seja porque têm condições de estacionamento que lhes permitem despender algum tempo na nossa loja", justifica. Neste momento, a empresa tem oito lojas próprias nos distritos de Lisboa, Porto, Braga e Setúbal, das quais quatro abriram neste ano, tendo sido criados mais de três dezenas de postos de trabalho.

"O nosso plano de abertura de novas lojas está relacionado com o número de fumadores que adotaram esta alternativa de tabaco sem combustão a nível nacional, seja reforçando a presença em Lisboa e Porto, seja por via dos planos de expansão para outros distritos", diz Paulo Pires. "O principal objetivo das lojas iQOS é proporcionar um serviço pós-venda eficiente e de elevada qualidade aos utilizadores de iQOS, sendo muito importante aumentar a capilaridade geográfica de espaços próprios vocacionados para esse fim", refere. Mas, o online, sobretudo com a pandemia, ganhou fôlego. "Se tivermos em conta todos os canais digitais para serviço pós-venda, somando ao autodiagnóstico o nosso live chat e o Facebook de Customer Care, registámos um aumento de utilização destes canais em mais de 200% no mesmo período de comparação. Os canais de pós-venda digitais pesam já perto de 50%, sendo o restante canalizado para a linha telefónica de atendimento ao consumidor", adianta.