Tabaqueira investe 200 mil euros em loja e lounge no aeroporto da Portela

A Tabaqueira investiu cerca de 200 mil euros na abertura de uma loja IQOS e um espaço lounge no Aeroporto da Portela para os clientes do tabaco aquecido IQOS, adiantou fonte oficial da empresa ao Dinheiro Vivo. Conceito poderá estender-se ao aeroporto do Porto.

O espaço lounge, localizado junto à porta 17 na zona de partidas, destina-se ao consumo de produtos sem combustão e sem fumo, como seja tabaco aquecido ou cigarros eletrónicos, mesmo em frente à atual sala de fumadores.

A companhia, em parceria com a JC Decaux Airport, abriu igualmente uma loja para os clientes IQOS, onde são também assegurados os serviços de limpeza, carregamento, empréstimo e customização, aberto todos os dias entre as 07 e as 24h.

“A loja agregada ao lounge responde a uma necessidade crescente dos utilizadores terem um espaço diferenciado. Um conceito inovador na Europa”, garante fonte oficial da Tabaqueira.

A companhia tem vindo a comercializar esta tabaco aquecido desde 2015, tendo aberto uma loja no Chiado e, posteriormente, cinco lojas pop-up (três em Lisboa e duas no Porto), a que se junta este novo espaço no Aeroporto de Lisboa, que tem conhecido um crescimento significativo de visitantes nos últimos anos. Só o ano passado foram 29 milhões de passageiros e este ano antecipa-se um crescimento de 10%.

Um conceito que a Tabaqueira admite pode eventualmente ser estendido ao Porto. “A ANA já mostrou vontade de ter um espaço similar no Porto”.