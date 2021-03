Tabaqueiras: Pandemia aumenta investimentos no vaping

Miguel Simões, Imperial Brands © DR

Quebras de consumo na ordem dos 20% durante os períodos de confinamento e cada vez mais consumidores de tabaco a aproveitar para deixar de fumar ou a procurar as alternativas eletrónicas aos cigarros tradicionais. A pandemia veio também mudar o mercado das tabaqueiras: "Estimamos que o mercado de tabaco se tenha retraído cerca de 20% nos períodos de confinamento e que mais de 50 mil pontos de venda tenham interrompido a sua atividade, o que pode representar mais de 40% do nosso mercado", que vale cerca de 2 mil milhões de euros por ano em Portugal, refere Miguel Simões, diretor da Imperial Brands Portugal, ao DV.

O responsável da empresa explica que este mercado, que vende cerca de 9 mil milhões de cigarros anualmente, tem alguns desafios: "É operado, maioritariamente, através de sistema de máquinas automáticas de vendas, pelo que a imposição de encerramento do canal Horeca teve um impacto considerável na nossa atividade. Também não é permitido vender à distância". E há ainda "o consequente impacto da diminuta circulação de pessoas e da forte quebra no turismo".

As alterações no mercado de tabaco já levaram duas concorrentes de cigarros eletrónicos a sair de Portugal, casos da Logic e da Juul (ainda em 2020), mas Miguel Simões tem alternativas. "Uma das principais prioridades da Imperial Brands no mercado português é o investimento na categoria de vaping. É um mercado em ascensão e, neste último ano, houve uma crescente procura de soluções inovadoras e seguras, como o cigarro eletrónico Blu."

O responsável refere mesmo que "um dos impactos da pandemia no nosso negócio passa por esta mudança de consumo e por uma maior consciencialização sobre a existência de alternativas ao tabaco que sejam menos prejudiciais para a saúde. Por consequência de estarmos fechados nas nossas casas, muitas pessoas decidiram investir" nas alternativas eletrónicas, como o vaping, "já que se trata de um produto sem odor, fumo ou beatas. Estamos convencidos de que esta nova geração de produtos veio para ficar e continuará a sua rota de crescimento", sendo uma alternativa importante para quem quer deixar de fumar. "Deveria ser um caminho a considerar no nosso país, à semelhança do que acontece no Reino Unido, na Nova Zelândia ou no Canadá. Com o devido acompanhamento dos serviços de saúde, assumem o cigarro eletrónico como uma ferramenta útil para deixar de fumar. E já vários estudos independentes comprovaram que os cigarros eletrónicos com nicotina são mais eficazes do que qualquer outro método de reposição de nicotina."

Miguel Simões diz ainda que, em 2020, "a balança é transversalmente negativa para todos os operadores". Nos períodos de confinamento, os cigarros tradicionais tiveram uma quebra de 7% e só a versão de vaping da Imperial Brands teve um crescimento de consumidores na ordem dos 52%.

Miguel Simões entende que o grande desafio para o setor é a questão da fiscalidade, porque "o tabaco paga 80% em imposto". O desafio "centra-se em estabelecer equidade concorrencial entre os operadores, que consideramos premente e sensata. Portugal já tem uma estrutura fiscal mais equilibrada e que garante ao Estado português uma receita elevada através do imposto do tabaco, mas acreditamos que a Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais terá ainda formas de a melhorar."