Takeaway.com é parceiro oficial do EURO 2020

A Takeaway.com é a mais recente parceira oficial do Campeonato Europeu de Futebol UEFA EURO 2020. A empresa, que se assume como o principal mercado de entrega de comida online na Europa continental e em Israel, anunciou ter assegurado um pacote de “patrocínio exclusivo” que abrange os direitos de patrocínio de transmissão pan-europeia e a publicidade dentro do estádio, bem como “experiências únicas de acompanhamento de jogadores para crianças”, além de “milhares de oportunidades” de bilhetes para os seus clientes.

“Estamos felizes por dar as boas-vindas à Takeaway.com à família de patrocinadores do UEFA EURO 2020, como nossa plataforma de entrega de comida parceira oficial”, avança, em comunicado hoje divulgado, o diretor de marketing da UEFA Events, Guy Laurent Epstein, destacando: “Numa indústria de rápida expansão como é a de entrega de comida, a Takeaway.com estabeleceu-se como líder de mercado na Europa Continental e irá fornecer os seus serviços aos seus clientes em todo o continente, incluindo os nossos milhões de fãs, através de uma fácil e ininterrupta forma de encomendas comida enquanto se desfruta de um bonito jogo, no decorrer da competição do próximo verão”.

Já o diretor executivo da empresa, JitseGroen, sublinha: “As nossas marcas estão atualmente entre as mais reconhecidas nos nossos países. O patrocínio do UEFA EURO 2020 irá contribuir para isto e irá estabelecer a Takeaway.com como marca líder familiar europeia. É uma oportunidade única para alcançar toda a população, principalmente à hora do jantar”.

As previsões apontam para que o campeonato europeu de futebol, que decorrerá de 12 de junho a 12 de julho de 2020, em 12 cidades anfitriãs, seja acompanhado, através das transmissões televisivas por mais de cinco mil milhões de espectadores, a que se juntam os três milhões que assistirão ao vivo nos estádios. A Takeaway.com, que serve 16,7 milhões de consumidores em 11 países, com marcas como a Lieferando, a Thuisbezorgd.nl ou a Pyszne.pl, opera em grande parte dos países que estarão em competição na prova, bem como em várias das cidades anfitriãs, caso de Amesterdão, Bucareste e Munique.

Cotada na Euronext Amesterdam, a Takeaway.com conta com 4500 colaboradores e tem operações na Holanda, Alemanha, Polónia, Bélgica, Áustria, Israel, Suíça, Luxemburgo, Bulgária, Roménia e Portugal, e processou, no doze meses que antecederam junho de 2019, aproximadamente 123 milhões de encomendas de 16,7 milhões de clientes. Gerou receitas líquidas de 315 milhões de euros.