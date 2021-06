Talento em TIC? Há uma academia Huawei na Faculdade de Engenharia do Porto

©

No ano em que cumpre 110 anos de existência, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) oficializou com a Huawei Portugal a implementação do programa ICT Academy, que põe o conhecimento e a inovação da multinacional ao serviço da ligação entre a empresa e o universo universitário em todo o país.

Com este programa, a FEUP passa a poder oferecer a professores e estudantes "acesso privilegiado a conteúdos e experiências formativas" que vão ao encontro das necessidades do mercado de trabalho na área das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

Lançado em Portugal há um ano, o programa ICT Academy disponibiliza uma solução alargada de formação, que abrange o desenvolvimento de conteúdos em áreas que vão de Big Data a Cloud Computing, Inteligência Artificial, Internet das Coisas ou 5G, com a Huawei a fornecer soluções multidimensionais para diferentes tipos de talentos e níveis de necessidades. Garantir que os modelos de cooperação respondem às exigências das instituições de ensino superior e às necessidades das empresas é um des´´ignio que se cumpre enquanto se promove o desenvolvimento de vários tipos de talentos na área das TIC.

João Falcão e Cunha © DR

"Este é mais um passo de aproximação entre estudantes, docentes e empresas, que proporcionará, a todo o nosso universo académico o acesso à tecnologia da Huawei e aos conteúdos formativos disponibilizados pelo programa", explica o professor João Falcão e Cunha, diretor da Faculdade Engenharia da Universidade do Porto. "A implementação da ICT Academy dá oportunidade de obter formações certificadas em matérias determinantes na área das TIC."

De acordo com Diogo Madeira da Silva, Head of Public Affairs & Communications da Huawei Portugal, "com a disponibilização de ferramentas para o enriquecimento curricular e profissional que o programa ICT Academy oferece, esta parceria com a FEUP vem dar ainda mais robustez ao compromisso da Huawei quanto à partilha de conhecimento e soluções inovadoras com as instituições de ensino superior em Portugal."