"Talhão 37" eleito o melhor vinho do Alentejo em concurso internacional

"Família Margaça Talhão 37 Tinto 2019" é o vinho topo de gama do produtor, feito a partir da casta Petit Verdot © Sociedade Agrícola de Pias - Família Margaça

O primeiro vinho topo de gama da Sociedade Agrícola de Pias - Família Margaça, "Talhão 37", foi eleito o melhor vinho alentejano apresentado no Spring Tasting 2022, do concurso internacional alemão Mundus Vini, anunciou esta quinta-feira o produtor numa nota enviada à imprensa.

O mais recente lançamento deste produtor da região de Pias obteve a mais alta distinção da categoria "Best of Show Alentejano", concedido a vinhos de "qualidade superior absoluta", votada por um painel composto pelos principais enólogos, distribuidores, sommeliers e profissionais do vinho de todo o mundo.

"Família Margaça Talhão 37 Tinto 2019" é produzido em quantidades limitadas e "evidencia a opulência e robustez características dos vinhos do Alentejo, neste caso com a casta Petit Verdot, a única a compor o seu lote", pode ler-se no comunicado. "O mais importante para nós nunca foi competir na prateleira contra vinho produzido em massa, mas antes marcar a diferença pela qualidade e pela origem", observa Luís Margaça, atual administrador da Sociedade Agrícola de Pias.

Além de trazer o galardão atribuído ao topo de gama na região de Pias, o produtor regressou do Mundus Vini com mais duas medalhas de ouro atribuídas às referências "Família Margaça Reserva Tinto 2019" e "Encostas do Enxoé Reserva Tinto 2019". Ainda no âmbito das distinções, a colheita de 2020 do "Família Margaça Vinha do Furo Tinto" ganhou uma medalha de prata.

O concurso internacional Mundus Vini reconhece e premeia a excelência do que melhor se faz no universo vínico europeu, afirmando-se como uma das competições de referência no setor. Este ano, os vinhos portugueses ocupam o terceiro lugar do Top 5 dos países mais premiados.