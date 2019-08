Talkdesk inaugura laboratório dedicado à inovação em Aveiro

Em março, na altura da inauguração do primeiro centro de inovação, em Coimbra, a empresa admitia abrir novos espaços, fora das grandes cidades. O laboratório de inovação em Aveiro vai ser inaugurado já no próximo mês, anunciou a tecnológica de software para contact centers, através de comunicado.

“O objetivo destes laboratórios de inovação é serem o ambiente onde os nossos colaboradores dispõem de todas as ferramentas necessárias para criar o futuro dos contact centers”, indica Marco Costa, diretor-geral da Talkdesk para a área EMEA (Europa, Médio Oriente e África). “Portugal tem sido o centro de desenvolvimento do software da Talkdesk, sendo que temos vindo a reforçar o investimento no talento português e a chegada a Aveiro é mais um importante passo nesse sentido”.

O TDX Aveiro será o quarto escritório da empresa em Portugal, focando-se na área da inovação e desenvolvimento de novas soluções e produto. A nova localização vai ser inaugurada seis meses depois da abertura do primeiro laboratório, em Coimbra, onde já trabalham “75 colaboradores”, indica a tecnológica.

Neste momento, já está aberto o recrutamento para o escritório de Aveiro. Até ao final deste ano, a empresa pretende contratar 50 colaboradores, para vagas como engineering manager, mobile developer, frontend software engineer, entre outras. As vagas e respetivos perfis pretendidos podem ser consultados no site da empresa.

A caminho dos quatro escritórios em Portugal (Lisboa, Porto, Coimbra e Aveiro), a empresa pretende chegar aos mil engenheiros em Portugal, até ao final do próximo ano.