Talkdesk levanta mais de 100 milhões de euros em ronda de financiamento

A Talkdesk, empresa tecnológica que tem um software na cloud para contact centers de empresas inovadoras, levantou 143 milhões de dólares – mais de 123 milhões de euros (no câmbio atual) em ronda de financiamento Série C. Participaram nesta ronda, de acordo com o comunicado, tanto investidores novos como investidores que já tinham apostado na empresa. No total, esta empresa já levantou 268 milhões de dólare em financiamento.

Com o levantamento desta ronda de financiamento, a tecnológica fundada pelos portugueses Tiago Paiva e Cristina Fonseca fica avaliada em mais de três mil milhões de dólares. Este último investimento, segundo a empresa, tem lugar depois de um ano de crescimento a nível global, “de desenvolvimento de produto e de liderança de mercado.

Nos últimos 12 meses, a Talkdesk anunciou mais de 600 novas soluções, nomeadamente através do “Talkdesk 20-in-20”, um ambicioso programa para liderar o setor, que consistiu no lançamento de 20 novos produtos nas primeiras 20 semanas de 2020. A cultura de inovação da Talkdesk levou à submissão de 200 pedidos de patentes em 100 dias e continua a impulsionar o atendimento ao cliente com iniciativas como o CXTalent e diversos prémios”.

Estes mais de 140 milhões de dólares vai ser canalizados para dar continuidade ao crescimento da empresa, estando a planear “aumentar a aposta em I&D e apostar em abordagens ao mercado, vendas, marketing e desenvolvimento de canais, à medida que expande a sua operação”.

Tiago Paiva, CEO da Talkdesk, em comunicado, reconhece que “nunca foi tão importante fornecer uma experiência única ao cliente e este financiamento é um reflexo do quão crítica é esta necessidade, à medida que as marcas procuram crescer no contexto atual”. “Agradecemos o apoio e a confiança dos nossos investidores, clientes e parceiros que continuam a subscrever a nossa visão de criar as soluções mais inovadoras e flexíveis para o contact center moderno. Por fim, partilho ainda a minha gratidão pela dedicação e conhecimento dos nossos colaboradores, que permitem que asseguremos um serviço ímpar aos nossos clientes, mesmo nos momentos mais difíceis.”