Talkdesk quer contratar 50 recém-licenciados e mestres com programa Tech Dojo

A Talkdesk, empresa portuguesa que desenvolve software na cloud para centros de contacto, abriu as inscrições para a terceira edição do programa Tech Dojo, focado em talento acabado de sair das instituições de ensino. Pela primeira vez, o programa Tech Dojo arrancará de forma remota.

“O Tech Dojo tem como objetivo fazer uma imersão do talento de novos graduados na empresa e colocar os participantes em projetos reais – nos domínios de desenvolvimento de software, qualidade e testes, ciência de dados e desenvolvimento de operações, segurança e suporte –, acompanhados por engenheiros seniores e conhecedores das diferentes tecnologias, para que, no fim de um período de 6 meses, possam integrar a empresa de forma permanente”, explica a Talkdesk, em comunicado.

O programa decorrerá de forma remota, uma vez que a Talkdesk irá manter as equipas em teletrabalho até ao final do ano. Com o Tech Dojo online, esta será a primeira vez em que os participantes não precisarão de estar nas cidades onde a empresa tem escritórios para participar neste programa, alargando o leque de possibilidades.

“Faremos um onboarding [integração] totalmente remoto, do qual fará parte um período inicial de cerca de três semanas intensivas de aulas online. Serão, depois, imediatamente integrados nas respetivas equipas, onde irão implementar o que aprenderam e contribuir para o desenvolvimento de novos produtos”, indica Francisca Matos, talent director da Talkdesk para Lisboa e Porto.

As candidaturas dividem-se de acordo com os diferentes períodos de fim de curso. Neste momento, decorrem online as candidaturas da primeira fase. No total, a empresa pretende recrutar 50 novos talentos até ao fim do ano, para a região EMEA (Europa, Médio Oriente e África).

A Talkdesk pretende recrutar 300 profissionais, com diferentes experiências e de diversas partes do mundo, até ao fim de 2020, com o objetivo de alcançar os 1000 colaboradores em I&D (investigação e desenvolvimento).