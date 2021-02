TAP: 11 meses de uma rota atribulada

Maia, 02/09/2019 - Partida esta manhã do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, dos jogadores que vão representar as respectivas selecções nacionais. Terminal de partidas, TAP (Fábio Poço/Global Imagens) © Fábio Poço/Global Imagens

Os últimos meses para a TAP foi uma verdadeira maratona. Em fevereiro apresentou prejuízos pelo segundo ano e a partir de março começa a cancelar milhares de voos devido à pandemia. Aqui ficam os principais momentos:

Março

Se até ao final de fevereiro, os sinais da pandemia não eram notórios, a chegada de março mostra um volte-face. Os primeiros casos começaram a surgir e a 19 de março entra em vigor o primeiro estado de emergência decretado devido à pandemia. O País entra em confinamento à semelhança do que acontece um pouco por toda a Europa. Milhares de voos foram cancelados e os efeitos sobre a contas vão ser de milhões. No final deste mês, a companhia na altura liderada por Antonoaldo Neves deixou de realizar voos para a Europa, América do Norte e América do Sul, uma decisão que se prolongou até maio, mantendo apenas rotas para as regiões autónomas. Além disso, colocou grande parte dos seus recursos humanos em regime de lay-off simplificado.

Abril

Com o País ainda em confinamento, tal como a Europa, a TAP tinha grande parte da sua frota de mais de cem aviões em terra. Tornou-se claro que a TAP iria precisar de ajuda, à semelhança de outras companhias aéreas europeias. No final do mês, o ministro das Infraestruturas, que tem a tutela, esteve no Parlamento e dizia que um empréstimo de 350 milhões de euros para a TAP não era suficiente. Isto porque a companhia, numa carta ao regulador, pediu garantias ao Estado para duas possíveis operações de financiamento, por parte do Haitong e do ICBC Spain, para um total de 350 milhões de euros. Ainda no Parlamento, Pedro Nuno Santos não descartou que o Estado tivesse de apoiar a TAP mesmo que a companhia aérea não tivesse sido afetada pela pandemia de covid-19. Nesta altura, as relações entre a empresa e o Estado já eram tensas.

Quando foram conhecidos os resultados da TAP de 2018 - mais de 100 milhões de prejuízos, com as contas a serem penalizadas nomeadamente pela flutuação dos preços do petróleo e pelas elevadas indemnizações que a empresa teve de pagar devido aos atrasos e cancelamentos - o Estado mostrou-se pouco agradado com os números. E quando o tema de uma eventual injeção de capital surgiu, o governo negou que essa possibilidade fosse efetivada.

A relação entre o Estado e a gestão da empresa, naquela altura totalmente a cargo do consórcio Atlantic Gateway de Humberto Pedrosa e David Neelman, ficou ainda mais tensa quando, em 2019, a TAP pagou prémios de desempenho a alguns funcionários, relativos ao ano de 2018. Os prejuízos de 2019 agravaram ainda mais o clima já difícil entre as partes.

Maio

Numa nova audição parlamentar, o ministro Pedro Nuno Santos assegurou que o governo queria apoiar a TAP mas não a qualquer preço e que nenhum cenário poderia ser excluído. "O Estado português vai partir para uma negociação mas não podemos excluir nenhum cenário e já não estou a falar da nacionalização. Não podemos excluir nenhum cenário, inclusivamente a insolvência", disse a 19 de maio.

Afirmou, na altura, ainda que "o Estado português auxiliará a TAP quando entender, quando o estado Português entender".

Junho

A 10 de junho, Bruxelas aprovou uma ajuda de Estado para a transportadora no valor de 1.200 milhões de euros. Em troca a empresa teria de apresentar em seis meses um plano de reestruturação. A TAP, ao contrário de outras empresas, não foi auxiliada no âmbito dos apoios comunitários criados para ajudar companhias em dificuldades devido à pandemia. A existência de capitais próprios negativos a 31 de dezembro de 2019 foi um dos motivos.

No parlamento, no final desse mês, o então CEO Antonoaldo Neves, assegurou que a TAP não tinha condições para reembolsar a ajuda em meio ano e garantiu que a Comissão Executiva estava de "portas abertas" para receber um membro que seja escolhido pelo governo.

Julho

O mês arranca com o acordo entre o governo e o acionista privado David Neeleman, comprando assim o Estado a participação de 22,5% que o empresário tem no consórcio Atlantic Gateway. O Estado fica assim com 72,5% da TAP. Além da maioria do capital, fica agora também com a gestão, até aqui nas mãos dos privados.

"Não há nenhuma razão para que o governo não escolha como um acionista privado. O que o Estado tem de fazer na TAP é adotar procedimentos profissionais de escolha das equipas de gestão. Contrataremos uma empresa para procurar gestores", começou por dizer Pedro Nuno Santos. "Faremos um processo de seleção contratando uma empresa que tem no quadro da sua atividade procurar no mercado internacional uma equipa qualificada para gerir a TAP", enfatizou. Até porque "a TAP precisa de uma gestão qualificada e a TAP terá uma gestão qualificada". O processo de seleção demorará certamente algumas semanas, pelo que, deverá ser encontrada uma equipa transitória para liderar os destinos da transportadora. "No imediato, o CEO da TAP terá de ser substituído", disse o ministro na conferência de imprensa em que foi confirmado o acordo.

Setembro

A saída já admitida pelo governo de Antonoaldo Neves tem ligar em setembro, sendo substituído por Ramiro Sequeira, que está ainda atualmente ao comando.

Outubro

O mês começa com Humberto Pedrosa e o filho, David Pedrosa, renunciaram aos cargos que ocupavam na TAP. Foi também revelado pela TAP que os prejuízos da transportadora ascenderam a 582 milhões de euros no primeiro semestre (os do grupo TAP chegaram a 606 milhões).

Na proposta de Orçamento do Estado para 2021 foram previstas garantias no valor de 500 milhões de euros. O ministro das Finanças, João Leão, explicou depois que a atribuição de garantias de 500 milhões de euros para a TAP representava um "valor indicativo".

Dezembro

10 de dezembro era a data limite para que o governo português enviasse o plano de reestruturação para a Comissão Europeia. O calendário foi cumprido e, no dia seguinte, o ministro das Infraestruturas revelou alguns detalhes, depois de nos dias anteriores já alguns terem surgido na comunicação social. Um dos números revelados foi uma previsão de perdas acumuladas de receita até 2025 no montante de 6,7 mil milhões de euros.

Admitiu ainda que a TAP poderá começar a devolver dinheiro ao Estado em 2025 e que, no pior cenário, as necessidades de financiamento da companhia aérea poderão atingir um total de 3,725 mil milhões de euros até 2024. O plano para a TAP leva a aposta na Portugália, que duplica frota. Sendo que, a frota da Portugália atingirá 26 aviões Embraer em 2022.

A 15 de dezembro, novamente no Parlamento, Pedro Nuno Santos sustentou que: "na minha opinião, a empresa cresceu demasiado depressa. E em número de contratações e aviões, acima do que estava no plano estratégico que foi acordado com o Estado. A empresa cresceu demasiado depressa e isso o que provocou foi uma travagem muito mais brusca que aquela que seria necessária caso não tivéssemos tido nos últimos anos um crescimento tão acelerado quanto foi. Isso na minha opinião foi um erro tremendo e grave, provocado pela gestão privada".

Ao longo do mês, os sindicatos também deixaram clara a sua insatisfação com o plano.

Janeiro

No início do mês começara negociações entre administração e sindicatos. O Governo e companhia querem negociar acordos antes de começar a despedir. A 7 de janeiro, o SNPVAC diz que o objetivo das reuniões que decorrem com a TAP é "alcançar um acordo de emergência", disponibilizando-se para apresentar medidas que travem mais despedimentos.

Nesse mesmo dia surge a notícia que o vogal da Comissão Executiva da TAP Raffael Quintas está de saída da gestão da empresa. Em meados do mês é publicado em Diário da República que a TAP é considerada uma empresa em situação económica difícil. E é revelado que a TAP operou 3317 voos em dezembro, menos 70%.

Fevereiro

TAP suspende 93% da operação em fevereiro devido às novas restrições. Depois de ter sido prolongado o prazo para as negociações de acordo de emergência, que terminava a 31 de janeiro, entre 4 e 5 de fevereiro vários sindicatos alcançam entendimentos para acordos de emergência.