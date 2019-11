TAP abre três novas rotas no continente americano

Maceió, Montreal e Boston. A TAP anunciou a abertura de três novas rotas para o continente americano. As operações que se vão fazer em Airbus A321 LR abrem já no próximo ano e “reforçam a tendência de forte crescimento da atividade no mercado brasileiro e do Atlântico Norte”, anunciou a companhia.

Há já cinco anos que a TAP não abria uma nova rota no Brasil, o que acontece agora com a ida para Maceió, capital do Estado de Alagoas. A ligação vai fazer-se a partir de Lisboa, com três frequências semanais – saída às 17h15 de Lisboa e chegada a Maceió às 21h15 de todas as quartas, sextas e domingos. Maceió é o 11º destino da TAP no Brasil. “Com o reforço da rede no Brasil no próximo ano, a TAP passa a operar neste mercado um total de 92 frequências semanais, mais 15 do que em 2015″, refere a empresa.

Não é só. Na América do Norte nascem duas outras rotas. Uma para o Canadá, com a entrada da TAP em Montreal, a segunda maior cidade daquele país e para onde vai voar seis vezes por semana. Estes voos saem de Lisboa todos os dias excepto quartas-feiras, pelas 14h55. A outra adição na América não será feita a partir de Lisboa, mas sim de Ponta Delgada, nos Açores, de onde sairão duas ligações diretas a Boston.

“Este é um momento histórico no percurso da companhia. Com a inauguração destas novas rotas, a TAP passa assim de três rotas, em 2015, para 11, com destino à América do Norte, o mesmo número que o Brasil. Este é mais um passo importante no plano de diversificação e expansão da rede da companhia, que reforça a sua exposição a novos e menos voláteis mercados”, explica Antonoaldo Neves, CEO da TAP.

As novas ligações e restantes incrementos de oferta deverão permitir à TAP transportar mais 390 mil – 85 000 nas duas rotas – norte-americanos no próximo ano no Atlântico Norte, contribuindo cada vez mais para a economia nacional e para o crescimento do turismo. Atualmente, a TAP transporta perto de um milhão de passageiros da América do Norte”.

No total, a transportadora aérea vai operar no próximo ano 82 frequências semanais no mercado norte-americano; em 2015 contavam-se apenas 16 frequências semanais.