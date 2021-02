TAP: Acordos não evitam saída de 800 pessoas

Maia, 12/08/2020 - TAP Air Portugal no aeroporto Francisco Sá Carneiro. (Leonel de Castro/Global Imagens) © Leonel de Castro/Global Imagens

O plano de reestruturação da TAP, enviado para Bruxelas em dezembro, previa a saída de duas mil pessoas do grupo. Até ao último fim de semana, estiveram a ser negociados acordos de emergência nos quais os sindicatos conseguiram reduzir os números de despedimentos, mas não para zero.

Os acordos - que nem todos os sindicatos assinaram ainda - conseguiram salvar 1200 trabalhadores de irem para o desemprego através de medidas voluntárias, cortes nos ordenados, entre outras acordadas. Há ainda assim 800 que deverão mesmo sair da empresa, de acordo com informações apuradas junto de fonte ligada ao processo.

Aliás, o sindicato que representa os tripulantes, na informação que enviou aos associados, indicava que "após uma longa maratona negocial, foi possível alcançar um acordo que protege 580 Tripulantes do excesso identificado pela TAP. Este número não se encontra fechado, sendo que mais postos de trabalho poderão ser salvos em função da quantidade de Tripulantes que aderirem às medidas laborais de adesão voluntária". Ou seja, só tripulantes de cabine podem ter de sair 170 pessoas.

No caso dos pilotos, o SPAC indicou também aos associados que se não for atingida a meta do plano de reestruturação, "a empresa terá que recorrer a medidas alternativas para o atingimento desse dimensionamento, nomeadamente em sede de cessação de contratos de trabalho", sem no entanto quantificar quantas pessoas pode ser despedidas.

Há sindicatos representativos de trabalhadores da TAP que já assinaram os acordos de emergência. Para estes, os acordos entram em vigor, aplicando-se assim as medidas acordadas. Mas nem todos firmaram já os documentos. Tal como indicava esta manhã o Jornal de Negócios, os pilotos encontram-se divididos.

No caso de não serem assinados os acordos de emergência alcançados entre a administração da companhia, governo e sindicatos, vai ser aplicado o regime sucedâneo para as classes profissionais que não assinarem, que suspende quase todas as cláusulas do acordo de empresa, vigorando a lei geral. Neste caso, os cortes salariais de 25% começariam a partir dos 900 euros (e não dos 1330 euros) e o número de trabalhadores anteriormente identificado em excesso deverá ser sair. No plano de reestruturação enviado à Comissão Europeia foram identificados 2000 trabalhadores em excesso: 500 pilotos, 750 tripulantes de cabine e 750 elementos de terra.

Para as saídas forçadas dos trabalhadores da empresa - 800 no caso de os acordos de emergência alcançados serem todos assinados - há critérios estabelecidos. Será feita uma conjugação entre questões como: absentismo, experiência, habilitações e custo.

Os acordos de emergência, que são temporários, incidem sobretudo em medidas de caráter voluntário para cortar no bolo salarial da empresa. Além dos cortes nos salários de 25% a partir deste ano e até 2023 - no caso dos pilotos as reduções são mais elevadas para evitar despedimentos - a TAP vai apresentar medidas como reformas, pré-reformas, trabalho em part-time.

Entre as medidas que os sindicatos conseguiram garantir com os acordos estão: manutenção dos dias de férias, manutenção do pagamento da remuneração nos primeiros três dias de doença, manutenção de várias medidas de produtividade, manutenção das ajudas de custo sem corte, manutenção dos seguros, manutenção do subsídio educação especial.

(Notícia atualizada)