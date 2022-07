TAP alerta: "Serviço não deverá melhorar nas próximas semanas"

Christine Ourmieres-Widener, CEO da TAP © Patrícia de Melo MOREIRA/AFP

A presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, assumiu esta segunda-feira que a empresa não está a oferecer um "serviço de excelência" e, por isso, pediu "sinceras desculpas" aos clientes numa carta aberta publicada no site e redes sociais da transportadora. Além disso, não prevê melhorias a breve trecho.

"Neste momento, reconhecemos que não estamos a oferecer o serviço de excelência que planeámos e que queremos que experiencie connosco, face à crise que o transporte aéreo atravessa e que, de acordo com as previsões mais recentes, não deverá melhorar nas próximas semanas, fruto do aumento regular das viagens de lazer e de negócios. Por tudo isto, apresentamos-lhe as nossas mais sinceras desculpas", lê-se na missiva assinada por Ourmières-Widener.

Garantindo que a TAP está "empenhada em minimizar ao máximo todos e qualquer inconveniente", procurando "ganhar novamente" a "confiança" dos clientes, a CEO da TAP assinala que o transporte aéreo, bem como a respetiva estrutura e serviços complementares, enfrenta uma séria limitação de recursos a nível global".

"Ainda que as restrições à mobilidade de passageiros tenham sido levantadas na sua maioria, o transporte aéreo, bem como a respetiva estrutura e serviços complementares, enfrenta uma séria limitação de recursos a nível global, num momento em que as operações de voo passaram praticamente do zero para cerca de 90% dos níveis pré-pandemia", argumenta a gestora.