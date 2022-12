TAP arrisca pagar mais para se financiar

Presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener © Patrícia de Melo MOREIRA/AFP

As ondas de choque da polémica sobre o pagamento da indemnização milionária de 500 mil euros a Alexandra Reis para sair da TAP, e que precipitaram a queda do ministro Pedro Nuno Santos, vão agitar os mercados que deverão subir o custo de financiamento para a empresa pública, anteveem ao DN / Dinheiro Vivo o economista, João Duque, e o professor especialista em aviação, Rui Quadros.

Em junho do próximo ano, a TAP já vai ter de amortizar 200 milhões de euros de um empréstimo obrigacionista contraído em 2019. Mas a empresa pública ainda não conseguiu desfazer-se dos prejuízos. Entre julho e setembro, registou lucros de 111,3 milhões de euros, mas o acumulado do ano continua em terreno negativo, com 91 milhões de euros de perdas.

Segundo as regras inscritas no plano de reestruturação aprovado por Bruxelas, que deu luz verde à injeção pública de 3,2 mil milhões de euros, a TAP não pode somar prejuízos superiores a 54 milhões de euros no fecho de contas do ano. Mas a administração está confiante e acredita estar no caminho certo. Depois do percalço dos últimos dias e com cinco dias de greves dos tripulantes previstas até ao final de janeiro, as previsões da administração da companhia podem sair goradas.

Neste cenário de ventos desfavoráveis à descolagem da TAP e numa altura em que o plano de reestruturação entra na reta final, com a aprovação da última tranche, de 980 mil euros, de ajuda pública, ainda que a transferência se processe em três prestações até 2024, a companhia aérea prepara-se para ir novamente aos mercados. "O custo de capital poderá aumentar, tendo em conta a instabilidade que se vive na empresa pública", alerta João Duque. Ou seja, a companhia terá de pagar juros mais altos. E "a companhia já não terá garantias do Estado", salienta o perito.

Interessados na compra

Recorde-se que, em agosto, a companhia anunciou que, em 2023, iria aos mercados para financiar dívida privada que ascende a 700 milhões de euros. O professor Rui Quadros é da opinião que "toda a polémica em torno da TAP vai desvalorizar a companhia tanto no momento de se financiar como quando chegar o momento da privatização". Não existem ainda confirmações de compradores, mas há três nomes em cima da mesa: a alemã Lufthansa, a franco-holandesa Air France-KLM e o grupo IAG, dono da espanhola Ibéria e da British Airways.

O consultor em estratégia comercial para a aviação e diretor da consultora Skyexpert, Pedro Castro, considera que a presidente executiva, Christine Ourmières-Widener, já "não tem condições para continuar no cargo devido à má gestão que tem gerado prejuízos". João Duque também defende a queda da CEO da companhia, "porque mentiu ao mercado quando disse que Alexandra Reis pediu a demissão quando na realidade foi a TAP que iniciou o processo".