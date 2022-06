TAP: Assembleia-geral aprova contas de 2021

Christine Ourmieres-Widener, CEO da TAP © Patrícia de Melo MOREIRA/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Junho, 2022 • 10:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A TAP aprovou em assembleia-geral os relatórios de gestão e das contas individuais e consolidadas relativas a 2021 e a transferência para resultados transitados de mais de 1.430 milhões de euros de prejuízo.

De acordo com um comunicado enviado na terça-feira à noite à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a acionista única da TAP -- a República Portuguesa, através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças -- aprovou a "proposta de aplicação de resultados, designadamente a transferência do resultado líquido negativo no montante de 1.430.551.041 euros para a conta de resultados transitados".

Ainda aprovado foi o "reconhecimento da perda de metade do capital social da TAP e das medidas disponíveis ao abrigo do artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais (nomeadamente, dissolução, redução do capital social ou realização de entradas para reforço da cobertura do capital)", tendo o acionista decidido que "não seja tomada qualquer medida de momento", já que "as medidas a adotar estão definidas no Plano de Reestruturação do Grupo TAP aprovado pela Comissão Europeia".

Na reunião magna realizada na terça-feira foi também aprovado um voto de confiança nos órgãos de administração e de fiscalização e no Revisor Oficial de Contas.