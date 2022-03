TAP aumenta sobretaxa de combustível. "É inevitável que os preços das viagens aumentem"

© Gerardo Santos / Global Imagens

Viajar na TAP vai ficar mais caro em consequência da escalada dos preços do petróleo. A garantia é dada pela companhia aérea que informou que vai subir a taxa de combustível "devido ao aumento do preço do jet fuel, um dos principais fatores de custo na aviação", garantiu esta quinta-feira, 17.

A companhia aérea de bandeira portuguesa explica, em comunicado, que esta situação é tomada "em consonância com outras grandes companhias aéreas" e que, de forma a permanecer competitiva no mercado, não é possível manter os preços incólumes.

"Alguns analistas preveem para o setor da aviação um impacto "extremo" causado por este aumento brutal do combustível, mas acredita-se que, a longo prazo, a situação poderá estabilizar. No entanto, a curto prazo, é inevitável que os preços das viagens aumentem", explica a transportadora.

Ainda assim, a TAP assegura que, apesar do aumento, os "preços terão sempre de manter o equilíbrio, para que não reduzam a procura de viagens, assegurando ao mesmo tempo a sustentabilidade dos voos operados pela TAP".

A empresa gerida por Christine Ourmières-Widener vai repor cerca de 90% da capacidade que oferecia antes da pandemia já neste Verão IATA, que inicia a 27 de março "a com a expectativa de que a procura acompanhe este aumento da oferta", diz na mesma nota.

A possibilidade de um aumento dos preços nas viagens da TAP tinha sido já colocado em cima da mesa no início desta semana, aquando das comemoração do 77º aniversário da companhia aérea no Museu do Ar, em Sintra. O ministro das Infraestruturas e da Habitação não recusou o cenário e relembrou que a TAP é influenciada pela mesma lógica de mercado das suas concorrentes.

"A TAP é uma companhia de aviação que funciona no mercado liberalizado, tem uma política de preços igual a todas as companhias aéreas. A TAP pratica a mesma política de preços que qualquer companhia aérea no globo e continuará a praticar", disse Pedro Nuno Santos.