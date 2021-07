TAP avança com despedimento coletivo de mais de 100 pessoas

© Steven Governo/Global Imagens

A TAP vai avançar com o despedimento coletivo de mais de uma centena de funcionários. Após a aplicação de um conjunto de medidas de caráter voluntário - como rescisões por mútuo acordo, reformas antecipadas, pré-reformas, trabalho a tempo parcial, licenças sem vencimento, bem como candidaturas a vagas disponíveis na Portugália - a TAP continua a considerar ter trabalhadores a mais para as suas necessidades e, por isso, vai avançar com um despedimento coletivo.

"Como consequência das referidas medidas voluntárias, a meta inicial de redimensionamento do Plano de Reestruturação pôde ser ajustada em baixa e permitiu que o número de trabalhadores elegível para medidas unilaterais fosse reduzido para 124 trabalhadores, ou seja, ajustado em cerca de 94% face ao número inicial previsto e imposto pelo Plano de Reestruturação, estando estes trabalhadores distribuídos pelos principais grupos profissionais da TAP da seguinte forma: - 35 pilotos por comparação com o número inicial de 458; - 28 tripulantes de cabina por comparação com o número inicial de 747; - 38 trabalhadores da área de manutenção e engenharia em Portugal por comparação com o número inicial de 450; - 23 trabalhadores na sede da TAP por comparação com o número inicial de 300", pode ler-se no comunicado enviado pela companhia à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A companhia aérea atualmente liderada por Christine Ourmières-Widener avança para o despedimento coletivo numa altura em que a Comissão Europeia ainda não deu luz verde ao plano de reestruturação, que foi enviado por Portugal em dezembro de 2020.

Ao regulador do mercado de capitais, a transportadora aérea que é detida maioritariamente pelo Estado português nota que o despedimento "seguirá os seus trâmites de acordo com um calendário indicativo que se prevê concluir-se no último trimestre do corrente ano".

A empresa acrescenta ainda que durante este processo e "durante uma fase inicial, continuar a oferecer condições semelhantes às oferecidas nas fases voluntárias para os trabalhadores que optem por reconsiderar a sua decisão anterior de não aderir às medidas voluntárias, bem como manter a possibilidade de candidatura às restantes vagas na Portugália, esperando, com estas iniciativas, poder continuar a reduzir o número de trabalhadores com saídas unilaterais em processo de despedimento coletivo".

Numa nota interna aos trabalhadores a que o Dinheiro Vivo teve acesso, a atual presidente da Comissão Executiva da TAP começa por dizer que "gostaria que a minha primeira mensagem escrita para todos vós fosse sobre um assunto mais positivo. Lamentavelmente, assim não acontece". Christine Ourmières-Widener diz que é necessário "avançar com firmeza na concretização do Plano de Reestruturação. A sobrevivência e recuperação sustentável da TAP dependem da implementação eficaz deste plano".

A gestora que assumiu funções há dias refere que "passados 15 meses desde o início da pandemia, a indústria da aviação está a voar cerca de 50%, comparativamente aos níveis de 2019, e a TAP não é exceção. Adicionalmente, todas as projeções apontam para uma retoma da procura lenta e muito gradual. Uma procura equivalente à de 2019 não deverá acontecer até 2024/25, e este regresso aos valores anteriores estará sempre condicionado pela evolução da pandemia e pela eficácia da vacinação".

Faz referência aos números de funcionários que terão ainda de sair no âmbito do despedimento coletivo e sublinha que continua a ser o objetivo da empresa "conduzir e concluir este Plano de Reestruturação num clima construtivo e de entendimento".

"Continua também a ser nosso compromisso, com o vosso apoio, sustentar a recuperação do setor da aviação e do Turismo e atividades similares, bem como a economia nacional", remata a CEO.

(Notícia atualizada pela última vez às 8h14)