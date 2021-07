TAP: Bruxelas deu luz verde a ajuda de 1 200 milhões mas abre investigação a apoio à reestruturação

© Álvaro Isidoro/Global Imagens

Em junho do ano passado, o Governo revelou que ia conceder uma Ajuda de Estado de 1200 milhões de euros à TAP, que tal como a maioria das companhias aéreas enfrentava uma dura crise fruto da pandemia.

A Comissão Europeia já tinha dado luz verde a esse pacote de ajuda, mas a Ryanair contestou em Tribunal, nomeadamente o apoio dado à empresa portuguesa, tendo o Tribunal Geral da UE anulado essa ajuda estatal, embora essa anulação estivesse com efeitos suspensos. Bruxelas vem agora aprovar novamente essa ajuda de Estado. Mas quer saber mais sobre o apoio à reestruturação da TAP e por isso abriu uma investigação.

A Comissão Europeia adotou duas decisões esta sexta-feira, de acordo com o comunicado. Em primeiro lugar, "reaprovou ajuda de emergência de 1200 milhões" à TAP e, em segundo, "abriu uma investigação para avaliar se o plano de reestruturação dado à TAP está em linha com as regras da UE sobre ajudas de Estado atribuídas a companhias em dificuldade".

"A abertura de uma investigação dá a Portugal e a parte terceiras interessadas a oportunidade para apresentar comentários", diz Bruxelas em comunicado.

A vice-presidente da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, que tem também a pasta da concorrência, sublinha em comunicado que: "adotamos a nova decisão de reaprovar a ajuda de emergência à TAP, após a decisão do Tribunal Geral da UE, que anulou a decisão original da Comissão".

Assim, a ajuda de 1200 milhões de euros que foi injetada na companhia aérea não tem de ser reembolsada. "Abrimos uma investigação ao plano de reestruturação notificado por Portugal. Vamos continuar o nosso envolvimento construtivo com as autoridades portuguesas sobre esta matéria", afirma ainda Vestager.

Segundo o comunicado da Comissão Europeia, no passado dia 10 de junho de 2021, Portugal notificou formalmente Bruxelas de um auxílio à reestruturação no valor de 3200 milhões de euros. Este valor tem como objetivo financiar o plano de reestruturação do grupo.

Ao abrir uma investigação, a Comissão quer perceber se o plano de reestruturação proposto e os respetivos apoios estão dentro das orientações relativas aos auxílios de emergência. Em particular, vai ser analisado se a TAP ou outros operadores de mercado "contribuem suficientemente para os custos de reestruturação" e garantindo assim que "o plano de reestruturação não depende em excesso do financiamento público e que, por conseguinte, o auxílio é proporcionado".

Bruxelas quer ainda assegurar que há medidas apropriadas para limitar distorções de concorrência que possam surgir devido à ajuda que acompanhará a reestruturação.

O governo já reagiu e fala numa "importante etapa" a notificação da Comissão Europeia relativa ao plano de reestruturação da TAP. Em comunicado conjunto divulgado esta sexta-feira pelos ministérios das Finanças e das Infraestruturas, o executivo garante "total empenho e disponibilidade" para colaborar com Bruxelas" para garantir a viabilidade do financiamento do resgate da companhia aérea portuguesa.

"Esta é uma importante etapa para a Comissão Europeia tornar mais sólida, nomeadamente do ponto de vista jurídico, as soluções que vierem a ser encontradas para assegurar a viabilidade futura da TAP sem a dependência de recursos públicos", assim refere o documento.

(Notícia atualizada pela última vez às 11h59 com mais informação)