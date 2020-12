TAP. Centenas de trabalhadores pedem diálogo e transparência frente à AR

Lisboa, 07/08/2014 - Reportagem na Manuteção da companhia aérea de Portugal, Tap em Lisboa. (Jorge Amaral / Global Imagens) © Jorge Amaral / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Dezembro, 2020 • 13:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Centenas de trabalhadores da TAP estão concentrados hoje em frente à Assembleia da República, em Lisboa, a pedir diálogo e transparência, no âmbito do processo de reestruturação do grupo.

A iniciativa foi promovida pelo movimento "os números da TAP têm rosto", sem qualquer ligação aos sindicatos que representam os trabalhadores da companhia aérea, na sequência de notícias sobre despedimentos e cortes salariais que têm sido anunciados.

"Queremos transparência" é uma das frases de ordem dos trabalhadores reunidos em frente ao parlamento, que junta pilotos, tripulantes de cabine e trabalhadores de terra, que não estão hoje de serviço.

O plano de reestruturação da TAP tem que ser apresentado à Comissão Europeia até 10 de dezembro, sendo uma exigência da Comissão Europeia pela concessão de um empréstimo do Estado de até 1.200 milhões de euros, para fazer face às dificuldades da companhia, decorrentes do impacto da pandemia de covid-19 no setor da aviação.