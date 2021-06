TAP. Christine Ourmières-Widener pode ser a próxima presidente

Christine Ourmières-Widener © DR

Os nomes para a próxima administração da TAP têm que estar escolhidos até ao próximo dia 10, antes da assembleia-geral da empresa (dia 24 de junho), e Christine Ourmières-Widener poderá ser a próxima presidente executiva da companhia aérea. A gestora francesa tem já experiência com uma companhia de aviação e no setor de transportes e infraestruturas, mas é também tida como especialista em processos de transformação e reestruturação. A informação sobre a a escolha é avançada pelo Eco e confirmada depois pelo O Jornal Económico.

Christine Ourmières-Widener foi CEO do Flybe Group, uma companhias aéreas regional europeia, que foi entretanto vendida e que deverá voltar a operar ainda este ano, mas passou ainda pela Air France/KLM. O Ministério das Infra-estruturas nao comentou a possível decisão. O ministro Pedro Nuno Santos já tinha admitido que a escolha passaria por um gestor internacional. O ministro pretende que a Comissão Europeia aprove o plano de reestruturação da empresa antes da assembleia-geral, plano esse que prevê uma injeção de até 3,75 mil milhões de euros, valor que já conta com os 1200 milhões do ano passado e outros mil milhões para este ano.

O próximo Conselho de Administração deverá manter os nomes de Miguel Frasquilho e Ramiro Sequeira e contará com um elemento escolhido pelos trabalhadores.