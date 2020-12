TAP com comprador para 8 aviões. Venda deverá estar fechada até fevereiro

Porto, 02032010 -aeroporto sá Carneiro / aviões da Tap (Foto Lisa Soares / Global Imagens) © Lisa Soares / Global Imagens

A TAP fechou um memorando de entendimento para a venda de oito aviões com cerca de 20 anos, que se deverá estar concluído em janeiro ou fevereiro de 2021, noticiou o Jornal de Negócios. A companhia aérea fechou setembro com uma frota de 101 aviões, menos sete dos que operava no final de junho, mas a redução é para continuar devendo atingir as 94 aeronaves nos próximos meses. De acordo com o que tem sido noticiado, o plano de reestruturação da TAP prevê a redução da rota para cerca de 85 aviões.

Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, em novembro, no Parlamento, tinha já assumido a companhia "já está a reduzir a frota". "Abandonámos as encomendas feitas e estamos a negociar a devolução de alguns aviões", disse. A TAP acordou em setembro com a Airbus adiar a entrega de 15 novos aviões que estavam previstos chegar entre 2020 e 2022, evitando encargos de 857 milhões de euros, mas recebeu em novembro um A320, que lhe permite voar para EUA, Canadá ou Brasil com um custo mais baixo.

Os aviões que vão ser vendidos - seis A319 e dois A320 - têm cerca de 20 anos de idade, tendo a companhia de os pôr em condições para venda, o que poderá levar a que a venda possa ser concretizada só nos primeiros dois meses de 2021, diz o Jornal de Negócios. A operação representa um encaixe e uma poupança de custos para a transportadora aérea, já que esses aviões tinham programadas manutenções pesadas para o início de 2021.

Vendas de aeronaves próprias e a não renovação dos contratos de leasing tem sido a estratégia da companhia para reduzir frota.