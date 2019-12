TAP com desconto de 20% nos voos para a Europa, África e América do Norte

Se quer viajar, esta é a altura certa para aproveitar as promoções. A TAP vai dar descontos de 20% até ao final do ano em todos os seus voos com destino à Europa, África e América do Norte. Na América do Sul, a promoção, anunciada esta quinta-feira, abrange sete das 11 cidades brasileiras em que a companhia opera. De fora ficam, apenas, os voos com origem ou destino no Rio de Janeiro, Fortaleza, Natal e Salvador.

A campanha só esta disponível para compra de bilhetes online, através do site da TAP, a partir de hoje e até 31 de dezembro. É válida para voos a realizar no próximo, mas fora dos períodos de pico de operação, destaca a TAP. Segundo o site da companhia aérea nacional, os descontos são válidos para viagens a realizar entre 1 e 19 de fevereiro, 3 e 25 de março, 21 de abril e 31 de maio e de 1 de outubro a 30 de novembro de 2020. Não é válida nas tarifas discount, executive e Top executive.

No comunicado, a TAP explica que o ano de 2019 foi “histórico” para a companhia, tendo representado “transformação, crescimento e proximidade”. A campanha é lançada para “celebrar este ano de conquistas” com os seus clientes, acrescenta.