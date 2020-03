TAP regista quebras significativas nas reservas e cancela cerca de 1000 voos

A TAP, à semelhança do que está a acontecer com várias companhias aéreas, prepara-se para cancelar voos, nomeadamente para Itália, fruto de uma forte quebra na procura. Os receios quanto à propagação do coronavírus estão a afetar vários setores da economia mundial, sendo o turismo e a aviação um dos que está sob maior pressão.

Apesar de notar que “ativou desde o inicio do surto o seu plano de contingência que contempla todas as recomendações e procedimentos ditados pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais”, a TAP vai cancelar centenas de voos, tendo isso impacto nas contas da empresa, embora sem ser quantificado, pelo menos para já.

“O volume de reservas para março e abril mostra desde as últimas duas semanas quebras significativas relativamente ao ano passado. Este forte abrandamento da procura faz com que a TAP tenha procedido ao cancelamento imediato de voos com menor procura, reduzindo a capacidade em 4% em março e 6% em abril, o que representa um total de cerca de 1000 voos”, indica a empresa em comunicado.

A companhia aérea liderada por Antonoaldo Neves explica que os cancelamentos “incidem especialmente na operação para cidades nas regiões mais afetadas, sobretudo Itália, mas contemplam também a redução de oferta em outros mercados europeus que mostram maiores quebras da procura, como Espanha ou França, e incluem ainda alguns voos intercontinentais, dado o modelo de operação da TAP, como companhia de longo curso e conexão”.

Os passageiros afetados pelo cancelamento dos voos vão ser contactados pela transportadora aérea “e em conjunto” vão procurar encontrar “as melhores opções e alternativas para a realização das suas viagens”.

Esta quebra na procura vai traduzir-se numa diminuição da receita, por isso a TAP decidiu já tomar algumas medidas como “a suspensão de todos os investimentos não críticos, a revisão e corte de despesas não essenciais para o negócio ou a suspensão de contratações e novas admissões, para além da adequação da oferta à procura”.

A TAP SGPS (que tem empresas participadas como a TAP Air Portugal; a TAPGER, a Portugália, a Aeropar Participações, a TAP Manutenção e Engenharia Brasil, S.A. e Groundforce Portugal) registou prejuízos de 105,6 milhões de euros em 2019. O forte investimento e os custos associados à entrada em operação dos novos aviões ajudam a explicar os prejuízos.

Quanto ao número de funcionários, entre 2015 a 2019, o grupo criou perto de dois mil novos postos de trabalho, passando de 8 615, em 2015, para 10 617 em 2019.

Prejuízos de milhões

Esta manhã, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estimou que as companhias aéreas mundiais podem registar perdas de receitas até 113 mil milhões de dólares (101,1 mil milhões de euros) devido ao impacto da epidemia do novo coronavírus.

A companhia aérea Lufthansa anunciou ontem que vai imobilizar 150 dos seus aviões devido à queda no tráfego aéreo causada pelo surto do novo coronavírus, o Covid-19. “Por causa da epidemia de coronavírus”, o grupo deixará em terra “25 aeronaves de longo curso” e “125 aeronaves de curto e médio curso”, disse um porta-voz do grupo aéreo à agência France-Presse.

A Ryanair já tinha dito no início da semana que ia reduzir o número de voos de curta distância, principalmente de e para a Itália, em até 25% por um período de três semanas, em resposta às quebras registadas nas reservas devido ao vírus Covid-19. A decisão tem efeitos a partir de 17 de março e estende-se até 8 de abril.

A nível mundial, vários eventos estão a ser cancelados. Por cá, a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) vai ser adiada para o final de maio. A feira de turismo, que estava marcada para a próxima semana, de 11 a 15 de março, vai agora realizar-se de 27 a 31 de maio.

(Notícia atualizada pela última vez às 16:02)