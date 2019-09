TAP com voos para Madeira a partir de 42 euros

A TAP associou-se à Associação de Promoção da Madeira e lançou uma campanha de preços baixos para o arquipélago. No âmbito desta iniciativa, é possível comprar bilhetes desde 42 euros para a Madeira com partida do Aeroporto Sá Carneiro (Porto) e a partir dos 44 euros com saída do Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa). Numa consulta rápida no site da companhia aérea é possível verificar que estes preços baixos estão disponíveis para vários dias do mês de setembro e outubro.

“Observar baleias, nadar com golfinhos, explorar a floresta Laurissilva ou fazer parapente são algumas das atividades que o arquipélago da Madeira oferece e que estão agora mais acessíveis com esta campanha que traz vantagens para quem procura preços mais económicos”, refere a companhia liderada por Antonoaldo Neves, em comunicado enviado às redações.

No ano passado, a região autónoma da Madeira contou com 1,5 milhões de turistas, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Até junho, os últimos dados conhecidos, a região recebeu mais de 725 mil turistas, menos cerca de 11 mil que em igual período do ano passado.